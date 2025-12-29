The Times: Абрамович отказался отдать Украине 1,6 млрд евро от продажи "Челси"

В сентябре стало известно, что власти Джерси начали расследование в отношении Абрамовича по подозрению в коррупции и отмывании денег. В ходе расследования предпринимаются попытки выяснить происхождение состояния Абрамовича, которое он приобрел в России в 1990-х и 2000-х годах. Кроме того, власти Джерси подозревают российского олигарха в нарушении введенных против него санкций.