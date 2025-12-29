The Times: Абрамович отказался отдать Украине 1,6 млрд евро от продажи "Челси"
Роман Абрамович отказывается передать Украине 1,6 миллиарда евро от продажи футбольного клуба "Челси" до закрытия расследования властей Джерси о коррупции и отмывании денег. Средства заморожены уже почти три года, несмотря на обещание олигарха.
Российский олигарх Роман Абрамович отказался передать Украине средства, полученные от продажи футбольного клуба «Челси», до тех пор, пока правительство британского острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет возбужденное против него дело, в понедельник сообщает британская газета The Times.
Абрамович нанял команду юристов во главе с бывшим советником президента США Эриком Хершманом, чтобы не допустить перевода Украине 1,4 миллиарда фунтов стерлингов (1,6 миллиарда евро), замороженных на счетах в Джерси. Олигарх также намерен игнорировать требования премьер-министра Великобритании Кира Стармера до окончания судебного разбирательства.
Ранее правительство Великобритании потребовало, чтобы Абрамович передал деньги, полученные от продажи футбольного клуба «Челси», на гуманитарную помощь Украине. В противном случае дело будет передано в суд, заявили британские власти в середине декабря.
В сентябре стало известно, что власти Джерси начали расследование в отношении Абрамовича по подозрению в коррупции и отмывании денег. В ходе расследования предпринимаются попытки выяснить происхождение состояния Абрамовича, которое он приобрел в России в 1990-х и 2000-х годах. Кроме того, власти Джерси подозревают российского олигарха в нарушении введенных против него санкций.
В марте 2022 года Абрамович объявил о продаже клуба «Челси», которым он владел 19 лет. Покупателем стала группа инвесторов во главе с американцем Тоддом Боэли и частной инвестиционной компанией Clearlake Capital. Условием сделки было то, что Абрамович, доверенное лицо российского диктатора Владимира Путина, не получит выгоды.
Тогда же Абрамович пообещал, что вырученные 2,5 миллиарда фунтов пожертвует на благотворительность для помощи пострадавшим в войне, развязанной Россией против Украины. Однако с тех пор деньги остаются на замороженном счете, поскольку Абрамович и британские власти не смогли договориться об условиях их перевода.
Ситуацию осложняет тот факт, что предпринимателю не предъявлены какие-либо обвинения в связи с активами, полученными им после продажи «Челси». Это юридически затрудняет их конфискацию. Поэтому британским властям необходимо согласие олигарха, чтобы использовать эти средства, которые по-прежнему являются его собственностью.