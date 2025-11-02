Европейские деньги - на защиту жителей: Елгава за 810 000 евро переоборудует помещения в убежища

После завершения работ укрытия смогут принять также 640 человек на ул. Пулквежа Бриежа, 23A, 604 человека — на ул. Матера, 44A, 880 человек — на ул. Зиргу, 47A, 468 человек — на Мазая целя, 2, 157 человек — на ул. Аспазияс, 18, 220 человек — на ул. Мейю, 31, 440 человек — на ул. Ганибу, 66, и 450 человек — на ул. Лиела, 11.