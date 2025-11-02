Европейские деньги - на защиту жителей: Елгава за 810 000 евро переоборудует помещения в убежища
Дума Елгавы решила подать заявку на получение финансирования из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР), чтобы переоборудовать и оснастить 12 муниципальных помещений под нужды укрытий третьей категории.
Укрытия третьей категории предназначены для защиты людей от опасных факторов, снижая воздействие ударной волны и осколков при внешнем взрыве, а также в случае катастрофы, военного вторжения или войны.
Планируется переоборудовать помещения по адресу ул. Пулквежа Оскара Калпака, 9 (где смогут укрыться 806 человек), ул. Стацияс, 13 (505 человек), ул. Паста, 44 (467 человек) и ул. Терветес, 6 (170 человек).
После завершения работ укрытия смогут принять также 640 человек на ул. Пулквежа Бриежа, 23A, 604 человека — на ул. Матера, 44A, 880 человек — на ул. Зиргу, 47A, 468 человек — на Мазая целя, 2, 157 человек — на ул. Аспазияс, 18, 220 человек — на ул. Мейю, 31, 440 человек — на ул. Ганибу, 66, и 450 человек — на ул. Лиела, 11.
Общая стоимость проекта составит 810 330 евро, из которых 467 292 евро — финансирование ЕФРР, а 343 038 евро — софинансирование Елгавского самоуправления. Переоборудование и оснащение укрытий планируется завершить до конца 2027 года.