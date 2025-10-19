Только люди: в убежищах Олайнского края запретят домашних животных, алкоголь и шум

Если помещение убежища используется в повседневной деятельности учреждения, то в случае публично объявленной угрозы оно должно быть приведено в готовность в течение 24 часов. Во время выполнения учреждением своих функций убежище предназначено в первую очередь для людей, которые в момент угрозы находятся в этом здании. Вопрос о допуске других лиц решает ответственный работник, учитывая вместимость убежища.