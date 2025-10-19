Только люди: в убежищах Олайнского края запретят домашних животных, алкоголь и шум
В убежищах, расположенных в Олайнском крае, в случае угрозы запрещено брать с собой домашних животных, согласно утверждённым муниципалитетом правилам использования убежищ.
Убежища — это помещения в зданиях самоуправления, предназначенные для временного укрытия жителей с целью уменьшения воздействия опасных факторов, возникающих при катастрофе, военном вторжении или в случае войны. Они оборудуются в подвалах, цокольных и подвальных этажах муниципальных зданий в соответствии с оценкой Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), чтобы снизить воздействие ударной волны и осколков при взрывах. У входа в здание, где расположено убежище, устанавливается специальный знак — согласно рекомендациям VUGD.
Если помещение убежища используется в повседневной деятельности учреждения, то в случае публично объявленной угрозы оно должно быть приведено в готовность в течение 24 часов. Во время выполнения учреждением своих функций убежище предназначено в первую очередь для людей, которые в момент угрозы находятся в этом здании. Вопрос о допуске других лиц решает ответственный работник, учитывая вместимость убежища.
Назначенные ответственные сотрудники обязаны открыть двери убежища, следить за общественным порядком, обеспечивать доступ для людей с ограниченной подвижностью, контролировать соблюдение санитарных и гигиенических требований и общих норм безопасности. Также они следят за условиями пребывания и комфортом, а при необходимости — выдают средства первой медицинской помощи, указывают места для сидения и сна, предоставляют инструменты для освобождения проходов от завалов.
Муниципалитет утвердил и правила поведения в убежищах: необходимо помогать тем, кто физически не может самостоятельно войти или выйти, соблюдать противопожарные и другие требования безопасности, избегать конфликтов, не шуметь и говорить спокойно. Все находящиеся в убежище должны проявлять уважение друг к другу и по мере возможностей оказывать помощь окружающим.
Также предписано поддерживать сотрудников, ответственных за порядок, предотвращать или снижать проявления паники и немедленно информировать ответственных лиц о любых ситуациях, которые могут угрожать людям в убежище. Все обязаны сотрудничать друг с другом и соблюдать санитарные нормы.
В убежище запрещено брать домашних животных, за исключением служебных собак и собак-поводырей. Кроме того, нельзя употреблять алкоголь и наркотические вещества, курить, использовать открытый огонь и приносить легковоспламеняющиеся жидкости.
Покидать убежище можно только после получения официального уведомления от ответственных служб.