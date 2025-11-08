По сравнению с другими европейцами жители Латвии тратят мало денег за рубежом. Из-за бедности?
Больше всех за пределами своих границ тратят путешественники из Люксембурга, выкладывая свыше 1700 евро за поездку из 4 ночей. Жители Латвии отличаются скромными тратами на фоне остальных европейцев.
Как сообщает Euronews, за гражданами Люксембурга по объему трат следуют шведы (1744 евро), австрийцы (1573 евро), финны (1501 евро) и французы (1403 евро). На другом конце шкалы - самые экономные путешественники: литовцы (569 евро), венгры (580 евро) и словенцы (667 евро).
Жители Латвии тоже деньгами не сорят - лишь 747 евро на поездку. В целом заметно, что самые экономные - восточноевропейцы. Денег немного, с чего шиковать?
Если говорить об интересе к местной кухне во время поездок, то тут лидируют киприоты, они тратят за обозначенный срок в среднем 320 евро на рестораны и кафе, за ними следуют эстонцы (305 евро), финны (274 евро) и греки (263 евро).
Наряду с литовцами (73 евро), словенцами (98 евро) и венграми (106 евро), на еде во время поездок стараются сэкономить и французы - 122 евро. Они же - на первых позициях в списке европейцев, предпочитающих путешествовать по родной стране, а не за границей.
Латвийцы экономят за рубежом и на еде, тратя за четыре дня на питание лишь 114 евро. Шпроты, что ли берут с собой?
Впрочем, наша скромность не удивительна - на широкую ногу жить не получается. Как ранее сообщал Otkrito.lv, исследование подтвердило, что доходы большинства жителей Латвии не поспевают даже за счетами за отопление.