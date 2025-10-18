Исследование подтвердило, что доходы большинства жителей Латвии не поспевают за счетами за отопление

"Эстонские семьи выглядят наиболее уязвимыми в странах Балтии. В Латвии потребительское давление скорее можно заметить на расходах на комфорт. То есть они с большей вероятностью откажутся от занятий, улучшающих качество жизни, чтобы избежать долгов", – отмечают эксперты.