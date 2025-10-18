Исследование подтвердило, что доходы большинства жителей Латвии не поспевают за счетами за отопление
Как следует из исследования социологической службы Norstat, менее трети жителей Латвии предполагают, что смогут без затруднений оплачивать счета за отопление. Остальные вынуждены сокращать повседневные расходы.
Как сообщает rus.err.ee, согласно опросу, 5% эстонских семей опасаются, что не сумеют предстоящей зимой оплачивать счета за отопление, тогда как в Литве таких респондентов было 4%, а в Латвии – 3%.
Финансовая уверенность жителей Литвы в начавшемся отопительном сезоне выше – 40% из них уверены, что смогут оплачивать счета без особых сложностей. В Эстонии – 31%, а в Латвии – 30% респондентов.
"Эстонские семьи выглядят наиболее уязвимыми в странах Балтии. В Латвии потребительское давление скорее можно заметить на расходах на комфорт. То есть они с большей вероятностью откажутся от занятий, улучшающих качество жизни, чтобы избежать долгов", – отмечают эксперты.
