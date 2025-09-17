Эксперты предупредили, что жителей тысяч многоквартирных домов в Риге ждут высокие расходы на отопление
Рижское энергетическое агентство, проведя анализ данных о потреблении тепловой энергии многоквартирными домами, выявило в Риге 2725 зданий с наименьшим классом энергоэффективности F для отопления.
Среднее потребление тепловой энергии в этих домах превышает 125 кВт·ч/м² в год, и особенно тревожно, что почти половина — 1246 зданий — расходует более 145 кВт·ч/м² в год. Это указывает на значительные потери энергии и необходимость проведения реновации. Анализ охватил многоквартирные дома, подключённые к централизованной системе теплоснабжения, и основывался на среднем потреблении тепловой энергии за последние 3–5 лет по данным Rīgas siltums.
Энергоэффективность — это степень рационального использования энергоресурсов, что для многоквартирных домов означает, насколько эффективно здание расходует энергию для обеспечения комфортных условий проживания — тепла зимой и прохлады летом — при минимальном расходе энергии. Уровень энергоэффективности зданий отражают классы энергоэффективности: от класса A+, который свидетельствует о самом низком потреблении энергии на отопление, до класса F, указывающего на высокие потери энергии. Чем выше класс здания, тем ниже коммунальные платежи и лучше условия для жителей, тогда как самый низкий класс F говорит о больших теплопотерях и, соответственно, о более высоких расходах на отопление.
Учитывая, что реновация зданий чаще всего начинается с подготовки детальной технической документации, позволяющей планировать меры по повышению энергоэффективности, Рижское энергетическое агентство начало взаимодействие с жителями и управляющими, чтобы информировать их об энергоэффективности зданий, уделяя особое внимание домам с низким классом F, а также рассказывая о доступной поддержке для подготовки технической документации.
