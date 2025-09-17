Эксперты предупредили, что жителей тысяч многоквартирных домов в Риге ждут высокие расходы на отопление

Энергоэффективность — это степень рационального использования энергоресурсов, что для многоквартирных домов означает, насколько эффективно здание расходует энергию для обеспечения комфортных условий проживания — тепла зимой и прохлады летом — при минимальном расходе энергии. Уровень энергоэффективности зданий отражают классы энергоэффективности: от класса A+, который свидетельствует о самом низком потреблении энергии на отопление, до класса F, указывающего на высокие потери энергии. Чем выше класс здания, тем ниже коммунальные платежи и лучше условия для жителей, тогда как самый низкий класс F говорит о больших теплопотерях и, соответственно, о более высоких расходах на отопление.