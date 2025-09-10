С октября рижанам начнут приходить большие счета за отопление: на сколько они вырастут?
Жителям Риги уже с октября придётся платить больше за отопление — вступает в силу новый тариф на тепло. В ответственной комиссии самоуправления руководство предприятия Rīgas siltums объясняло рост стоимости жизни в столице.
Менее чем через месяц, с 1 октября, вступит в силу новый тариф Rīgas siltums. Это означает, что счета за отопление вырастут: например, в квартире площадью 50 м² плата за тепло увеличится примерно на 10–12 евро, сообщают TV3 Ziņas.
Пока горожане выражают негативное отношение к подорожанию тарифа, руководство Rīgas siltums в комиссии Рижской думы поясняло причины роста: «Мы видим возможности ещё больше улучшить и упорядочить рынок тепловой энергии именно в городе Риге».
Новый тариф Rīgas siltums предусматривает рост цены на тепловую энергию почти на 12% — до 83 евро за мегаватт-час вместо прежних 74 евро.
Калвис Калниньш, председатель правления AS Rīgas siltums: «Рост связан в основном с закупаемой тепловой энергией. Не секрет, что цена на природный газ на бирже выросла, потому что, соответственно, год назад, в период, когда и мы, и другие производители приобретали газ, биржевой индекс составлял 25–27 евро за мегаватт-час, а сейчас он превышает 30 евро. Таким образом, это и является основным ростом».
Вопрос об ответственности был адресован и Министерству экономики — следило ли оно как один из крупнейших держателей капитала за работой Rīgas siltums и вовремя ли реагировало, чтобы не допустить столь резкого повышения цен. Представитель министерства отметил, что прямой ответственности как акционер оно не несёт, так как является лишь одним из четырёх акционеров компании и не крупнейшим из них.
Эдий Шайцанс, заместитель государственного секретаря Министерства экономики: «Министр уже ясно сказал, что совет должен взять на себя определённую ответственность. Это чёткий сигнал, что министерство как акционер недовольно работой назначенных им членов совета. Вероятно, в будущем нам, как представителям акционеров, придётся более внимательно следить за тем, как всё это организовано».
На вопрос, планирует ли Рижская дума оказать поддержку жителям, учитывая, что растут не только расходы на отопление, но и другие коммунальные услуги — например, тарифы на вывоз мусора и услуги Rīgas ūdens, в самоуправлении пояснили: у муниципалитетов есть инструмент в виде жилищных пособий. Однако сейчас уровень дохода, установленный для их получения, слишком высок, и, например, многие семьи с детьми остаются без поддержки.
Элина Трейя, председатель Комитета по жилищным и экологическим вопросам Рижской думы: «Прежде всего, нужно изменить закон, чтобы жилищные пособия для этой группы — семей с детьми — могли быть выше и чтобы у самоуправления было право выплачивать более высокие пособия. Но для этого, конечно, требуется согласие депутатов Рижской думы и финансирование. Финансовые источники мы сейчас видим, главное, чтобы нормативные акты дали самоуправлению такую возможность».
Счета за отопление у рижан могут пересматриваться каждые четыре месяца — если расходы на топливо или закупленную тепловую энергию растут или снижаются более чем на один евро за мегаватт-час, тариф корректируется. Кроме того, Rīgas siltums обязан корректировать тарифы, если в предыдущем году получил непредвиденные доходы.