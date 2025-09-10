С октября рижанам начнут приходить большие счета за отопление: на сколько они вырастут?

Вопрос об ответственности был адресован и Министерству экономики — следило ли оно как один из крупнейших держателей капитала за работой Rīgas siltums и вовремя ли реагировало, чтобы не допустить столь резкого повышения цен. Представитель министерства отметил, что прямой ответственности как акционер оно не несёт, так как является лишь одним из четырёх акционеров компании и не крупнейшим из них.