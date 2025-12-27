Сон под разными одеялами - угроза отношениям или забота о себе?

На самом деле вопрос не в одеялах или комнатах, а в том, принимается ли решение в конфликте или в диалоге. Если пара договаривается, важно осознанно заботиться о близости — обниматься и быть в физическом контакте утром и вечером. В то же время психолог подчеркивает: если в отношениях уже есть нерешенные проблемы, раздельный сон может еще больше увеличить дистанцию.