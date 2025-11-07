Полковник Блёдоне: в случае войны слишком многие латвийцы будут думать не о стране, а о том, как убежать
Полковник НВС Антонина Блёдоне обеспокоена тем, что многие латвийцы в случае войны думают о бегстве, а не о защите страны. Она призывает к ответственности, вере в государство и национальной стойкости.
После начала войны в Украине многие военнослужащие и граждане Латвии задали полковнику Национальных вооружённых сил (НВС) Антонине Блёдоне один и тот же вопрос — куда бежать, если начнётся война. В интервью латвийскому телевидению LTV в программе “Viens pret vienu” ("Один на один") она призналась, что её тревожит эта тенденция: слишком многие латвийцы думают о бегстве, а не о защите Родины.
"Мне страшно, что латвийское мышление такое: больше тех, кто побежит, чем тех, кто, как украинцы, возвращаются, чтобы помочь своей стране, и рожают детей. Мы вымрем, если будем бежать и не попробуем защищать. Наша задача — защищать эту страну", — сказала полковник.
По словам Блёдоне, в ее словах нет призыва втягивать детей в военные события — напротив, дети не должны видеть войну, ведь они представляют будущее нации. Но взрослых она призывает не поддаваться страху и апатии. В пример офицер привела Израиль, где, несмотря на нестабильную обстановку и постоянные угрозы, люди продолжают создавать семьи и сохраняют высокий уровень рождаемости. Это, по её мнению, проявление силы и веры в своё государство.
"А у нас как? Началась война в Украине — и люди думают: теплицу сажать не буду, вдруг война... Детей рожать не будем, подождём, когда всё успокоится. Мы не думаем о стране, не думаем о себе как о латвийцах, о продолжении, — мы думаем, как мне сейчас удобнее", — с горечью отметила Блёдоне.
Полковник подчеркнула, что не все в Латвии настроены так, но слишком много людей живут исключительно своими интересами, считают себя "пупом земли", не ощущают принадлежности к государству и в критической ситуации готовы просто сбежать. "Так не будет. Если мы так будем жить, мы исчезнем как народ, и не будет ни Латвии, ни латышей", — заключила офицер.