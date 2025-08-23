Министр Чударс: "Мы не можем удерживать людей силой - крепостное право закончилось"
Министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс заявил, что остановить депопуляцию в Латвии можно лишь предложив людям будущее вне Риги — через развитие бизнеса, инфраструктуры и комфортной среды в регионах.
Обращаясь к делегатам конгресса Латвийского союза самоуправлений, Раймонд Чударс отметил, что численность населения Латвии продолжает сокращаться, и для государства это очень серьезный вызов. По словам министра, спустя 35 лет после восстановления независимости Латвия все еще не полностью освободилась от советского наследия плановой экономики, индустриализации и коллективизации.
"Транспортную инфраструктуру, рассчитанную более чем на 2,5 млн человек, сегодня все труднее содержать. Мы не можем силой удерживать людей в регионах - времена крепостного права закончились", - подчеркнул Чударс.
По его мнению, единственный способ остановить депопуляцию - это "предложить людям будущее", но, к сожалению, иногда это сводится "к законсервированному прошлому". "Мы хотим жить в лесу, чтобы не слышать ни соседей, ни индустриального шума, но при этом хотим асфальт до порога и неограниченный доступ к услугам. А если кто-то хочет развивать бизнес и строить завод или ветряную электростанцию, то пусть делает это где-то еще, но не рядом со мной", - сказал министр.
Как указал Чударс, необходимо понимать, что именно развитие предпринимательства создает рабочие места, привлекает людей, развивает инфраструктуру, улучшает доступность услуг, повышает уровень благосостояния и в конечном счете способствует желанию жить, работать и воспитывать детей в регионах.
Он напомнил, что Министерство умного управления и регионального развития реализует инициативы на сумму 742 млн евро, и получателями финансирования являются самоуправления. Инвестиции предназначены для укрепления предпринимательства в регионах, улучшения состояния дорог, повышения эффективности услуг, развития общественного пространства и адаптации к изменениям климата.
С 2016 года в самоуправлениях реализовано 230 проектов c софинансированием из фондов ЕС на общую сумму 493 млн евро по созданию инфраструктуры для развития предпринимательства. В период планирования на 2021-2027 годы общий объем предусмотренного финансирования из фондов ЕС и Фонда восстановления для развития предпринимательской среды составит 265 млн евро. В результате этих инвестиций появится не менее 2959 новых рабочих мест, зарплатный фонд брутто увеличится как минимум на 66,5 млн евро, а нефинансовые инвестиции предпринимателей - на 207 млн евро, отметил министр.