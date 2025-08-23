Министр Чударс: "Мы не можем удерживать людей силой - крепостное право закончилось"

По его мнению, единственный способ остановить депопуляцию - это "предложить людям будущее", но, к сожалению, иногда это сводится "к законсервированному прошлому". "Мы хотим жить в лесу, чтобы не слышать ни соседей, ни индустриального шума, но при этом хотим асфальт до порога и неограниченный доступ к услугам. А если кто-то хочет развивать бизнес и строить завод или ветряную электростанцию, то пусть делает это где-то еще, но не рядом со мной", - сказал министр.