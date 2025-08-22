Нужно ли идти к кардиологу, если нет жалоб и вам меньше 40 лет?

По словам Рудзитиса, рекомендации делают особый акцент на людях старше 40 лет. Однако и до этого возраста никто не препятствует желанию провериться. «Это может быть только во благо, особенно если человек собирается заниматься спортом или у него есть известные факторы риска — повышенное давление, уровень холестерина, либо в семье были случаи сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно если у родителей в молодом возрасте был инфаркт или инсульт — стоит прийти на обследование раньше», — пояснил профессор.