Нужно ли идти к кардиологу, если нет жалоб и вам меньше 40 лет?
Если вам меньше 40 лет, жалоб на сердце нет, но хочется прожить долгую и здоровую жизнь, врачи все же советуют не откладывать профилактические визиты — регулярные обследования помогают вовремя выявить скрытые риски и наследственные болезни.
«Если мне меньше 40 лет, нет жалоб на сердце, но я хочу прожить долгую жизнь — нужно ли профилактически обращаться к врачу?» Такой вопрос зритель задал профессору Рижского университета Страдиня, кардиологу и главному врачу клиники Skrides Sirds klīnika Айнару Рудзитису в эфире передачи TV24 «Ārsts atbild».
По словам Рудзитиса, рекомендации делают особый акцент на людях старше 40 лет. Однако и до этого возраста никто не препятствует желанию провериться. «Это может быть только во благо, особенно если человек собирается заниматься спортом или у него есть известные факторы риска — повышенное давление, уровень холестерина, либо в семье были случаи сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно если у родителей в молодом возрасте был инфаркт или инсульт — стоит прийти на обследование раньше», — пояснил профессор.
Он напомнил, что начинать нужно с визита к семейному врачу и сдачи анализов — это ежегодная проверка, о которой уже не раз говорилось. Если семейный врач обнаруживает повышенное давление, холестерин, сахар или лишний вес, лучше показаться кардиологу. «Иногда достаточно одной консультации, и если риск признают низким, следующая встреча может понадобиться только через пять лет», — отметил Рудзитис.
Врач добавил, что во время проверки могут выявить и врожденные пороки или болезни сердца — тогда схема наблюдения и лечения будет совсем иной.