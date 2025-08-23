Пока силой никого не тащили, но... Потенциальным призывникам советуют обзавестись официальной почтой

Старший лейтенант Военной полиции Сандра Павлова отметила: в статистику этого года попадают и люди, которые получили повестки в рамках предыдущих призывов, но не явились на медосмотр, сообщает LSM+. «Мы констатировали, что молодые люди не доступны по официально задекларированным адресам, и поэтому они не получают повестки на медицинские осмотры. Поэтому были начаты административные процессы. Мы очень хотели бы призвать молодежь призывного возраста проверить свой адрес декларации места жительства, чтобы они были доступны, и также создать официальный электронный адрес, что позволит осуществлять всю связь в электронном виде», — сказала она.