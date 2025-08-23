Пока силой никого не тащили, но... Потенциальным призывникам советуют обзавестись официальной почтой
Оказывается, многие латвийцы призывного возраста рискуют попасть под административное производство из-за банальной ошибки — несоответствия задекларированного адреса реальному месту жительства. Военная полиция призывает: проверьте данные и не бойтесь выйти на связь.
Ранее сообщалось, что в этом году Военная полиция начала 191 процесс об административном правонарушении из-за неявки призывников Службы гособороны на проверку здоровья.
Старший лейтенант Военной полиции Сандра Павлова отметила: в статистику этого года попадают и люди, которые получили повестки в рамках предыдущих призывов, но не явились на медосмотр, сообщает LSM+. «Мы констатировали, что молодые люди не доступны по официально задекларированным адресам, и поэтому они не получают повестки на медицинские осмотры. Поэтому были начаты административные процессы. Мы очень хотели бы призвать молодежь призывного возраста проверить свой адрес декларации места жительства, чтобы они были доступны, и также создать официальный электронный адрес, что позволит осуществлять всю связь в электронном виде», — сказала она.
Но если молодой человек не явился на медицинский осмотр, а теперь боится последствий, что ему делать? «Советую не бояться, ни в коем случае не скрываться и наладить коммуникацию с вовлеченными должностными лицами. Могу сказать, что в наших решениях по административным делам мы всегда указываем конкретных должностных лиц, с которыми можно связаться. Указаны как телефонные номера, так и электронные адреса, и
не надо бояться: каждый случай рассматривается индивидуально, и все можно обсудить и решить»,
— ответила старший лейтенант и добавила, что Минобороны также коммуницирует с молодежью в Латвии и за ее пределами и советует то же самое: если что-то не ясно, выходите на связь.
На вопрос, доводилось ли на Службу гособороны кого-то доставлять насильно, она сказала: «На данный момент случаев, когда молодого человека доставляли на службу принудительно, не было. И мы очень надеемся, что этого не произойдtт».