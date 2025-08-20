В этом году почти 200 призывников не явились на проверку здоровья - что им грозит?
В Латвии начато 191 административное производство против призывников СГО, не явившихся на медосмотр без уважительной причины.
В этом году в военной полиции начат 191 процесс об административном правонарушении против призванных на Службу государственной обороны (СГО) молодых людей за неявку на проверку здоровья без уважительной причины или за не завершенную проверку здоровья, сообщили в Министерстве обороны.
В ведомстве также сообщили, что есть такие призывники, которые были повторно привлечены к административной ответственности за неявку на проверку здоровья в указанное время и место.
Призывникам, привлекаемым к административной ответственности за неявку на указанную в повестке проверку здоровья или же не завершенную проверку здоровья, назначаются штрафы в размере до 350 евро.
До сих пор военная полиция никого из призывников не доставляла на место службы принудительно.