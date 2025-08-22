Хотите "золотой паспорт", который позволит вам до конца дней жить на круизном лайнере? Но это не будет дешево

Стоимость программы зависит от возраста — от 99 тысяч долларов для самых старших участников до 299 тысяч для тех, кто младше 60 лет. Гостям будет предложен образ жизни «все включено», который охватывает питание, стирку, уборку, развлечения и доступ в интернет, а также вино или пиво, подаваемые во время еды. Обслуживание также будет включено в стоимость, а держатели билетов будут освобождены от скрытых сборов и портовых налогов. С Золотым паспортом гости также получат право на бесплатные ежегодные медицинские обследования для поддержания здоровья в отличном состоянии.