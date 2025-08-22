Хотите "золотой паспорт", который позволит вам до конца дней жить на круизном лайнере? Но это не будет дешево
Новая программа "Золотой паспорт" от Villa Vie Residences предлагает пенсионерам возможность постоянно жить в море, беспрерывно путешествуя по сотням направлений с включенным полным обслуживанием.
Endless Horizons — это недавно созданная программа, организованная Villa Vie Residences, которая предоставляет гостям «пожизненное проживание» на флоте круизных лайнеров с полным обслуживанием.
Суть проста: один платеж — и океан становится вашим адресом. Новый формат под названием «Золотой паспорт» открывает возможность поселиться на борту лайнера Villa Vie Odyssey и отправиться в бесконечное путешествие по миру. Маршрут длится около трех с половиной лет и охватывает сотни направлений в более чем сотне стран. В каждом порту лайнер останавливается на несколько дней, чтобы пассажиры успели не только увидеть достопримечательности, но и прочувствовать атмосферу города.
Стоимость программы зависит от возраста — от 99 тысяч долларов для самых старших участников до 299 тысяч для тех, кто младше 60 лет. Гостям будет предложен образ жизни «все включено», который охватывает питание, стирку, уборку, развлечения и доступ в интернет, а также вино или пиво, подаваемые во время еды. Обслуживание также будет включено в стоимость, а держатели билетов будут освобождены от скрытых сборов и портовых налогов. С Золотым паспортом гости также получат право на бесплатные ежегодные медицинские обследования для поддержания здоровья в отличном состоянии.
Программа предлагает ценообразование по возрастным категориям: опция за 99 000 долларов предназначена специально для лиц в возрасте 90 лет и старше.
«Когда люди выходят на пенсию, одним из их главных страхов является то, что они могут прожить дольше своих денег», — сказал основатель Villa Vie Residences Майк Петтерсон. Он продолжил: «С Золотым паспортом эта неопределённость исчезает — один платеж обеспечивает пожизненное приключение. Наше ценообразование по возрастным категориям гарантирует, что Endless Horizons перестает быть мечтой для немногих и становится достижимой реальностью для многих».
В то время как одни видят в этой программе возможность прожить старость в путешествиях, другие относятся к проекту осторожно. Сомнения связаны с техническими трудностями запуска лайнера и задержками в прошлом. Тем не менее спрос на участие показывает: для многих людей сама идея превратить мир в свой дом звучит слишком заманчиво, чтобы отказаться.