Богемный гламур или классика по-новому? Что надеть на праздники в конце года

Одна из самых актуальных тенденций — вырезы. Это не только выразительные разрезы и глубокие декольте, но и смелое оголение кожи, например, в области талии или по бокам. Да, это выходит за привычные рамки и выглядит слегка дерзко, но для праздников подходит идеально!