Богемный гламур или классика по-новому? Что надеть на праздники в конце года
Блеск, пайетки, мех, бархат и кружево… Выразительные разрезы, глубокие декольте и смелые вырезы… В праздники можно и нужно позволить себе больше, чем в обычные дни — но как все это стильно сочетать? Рассказывает и показывает стилист центра моды и образа жизни Spice Даце Бахмане.
Пикантные вырезы
Одна из самых актуальных тенденций — вырезы. Это не только выразительные разрезы и глубокие декольте, но и смелое оголение кожи, например, в области талии или по бокам. Да, это выходит за привычные рамки и выглядит слегка дерзко, но для праздников подходит идеально!
Богемный гламур
Кейт Мосс и беззаботная, бунтарская энергия 70-х снова в моде. Очень актуальный стиль, который позволяет играть с разными фактурами и выглядит по-настоящему шикарно. Мех, расклёшенные брюки с пайетками, кружевное боди с глубоким декольте, яркие украшения… Позвольте себе все это!
Освежите черно-белую классику
Черно-белая классика всегда остается модной. В праздничный сезон обновить привычную гамму помогают фактуры — например, пайетки или, как в этом случае, колготки. Отличный, относительно простой и недорогой способ добавить образу акцент.
Чувственный коричневый
Коричневый оттенок давно удерживает ведущие позиции в моде, и его легко интегрировать и в праздничный наряд. В этом примере создаётся чувственный образ, в котором комбинируются разные оттенки коричневого. Праздничное настроение создают фактуры — пайетки, мех и лёгкая ткань блузы.
Классика по-новому
Если хочется классического, но современно интерпретированного образа, сочетай чёрное вечернее платье с брюками. Эксперименты с разными фактурами придают чёрному цвету глубину и динамику. Например, черное бархатное платье с кружевом можно носить с черными брюками.
Кокетливые шестидесятые
Кокетство и цвета 60-х годов всегда были в моде, и в этом праздничном сезоне акцент снова ставится на игривость и смелые эксперименты с образами. Важную роль вновь играют колготки необычных цветов — это один из главных стильных акцентов сезона.