Зеленский назначил Кирилла Буданова главой Офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем Офиса президента главу военной разведки Кирилла Буданова, подчеркнув необходимость усиления работы в сфере безопасности и стратегического развития страны в условиях продолжающейся войны.
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу сообщил в социальных сетях, что назначил на должность руководителя Офиса президента нынешнего главу Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова. «Я встретился с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис президента Украины», — сообщил Зеленский.
«Сейчас Украине необходимо больше сосредоточиться на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом пути переговоров, и Офис президента будет служить прежде всего выполнению именно таких задач нашего государства», — пояснил президент. «У Кирилла есть особый опыт в этих направлениях и достаточная сила, чтобы добиваться результатов», — подчеркнул Зеленский.
Как отметил президент, он также поручил новому руководителю Офиса президента совместно с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, другими руководителями и ведомствами обновить и представить на утверждение стратегические рамки обороны и развития Украины, а также последующие шаги.
Буданов подтвердил, что принял предложение Зеленского возглавить Офис президента. «Продолжаю служить Украине. Должность руководителя Офиса президента считаю еще одной границей ответственности перед государством», — написал Буданов в платформе Telegram. «Для меня это честь и ответственность — в исторически важное для Украины время сосредоточиться на критических вопросах стратегической безопасности нашего государства», — отметил бывший глава ГУР.
Буданов поблагодарил президента Украины за оказанное доверие, а также всю команду ГУР за совместную работу. «Мы продолжаем делать свое — побеждать врага, защищать Украину и работать ради достижения справедливого мира. Мы продолжаем вместе бороться за свободное и безопасное будущее Украины. Мы выстоим», — заявил Буданов.
Прежний руководитель Офиса президента Андрей Ермак в конце ноября ушел в отставку после того, как правоохранительные органы провели обыск в его месте жительства.
Как в пятницу сообщил интернет-изданию "Украинская правда" источник в команде Зеленского, новым главой ГУР, вероятнее всего, может стать нынешний руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко.