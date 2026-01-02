Зеленский назначил Кирилла Буданова главой Офиса президента

«Сейчас Украине необходимо больше сосредоточиться на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом пути переговоров, и Офис президента будет служить прежде всего выполнению именно таких задач нашего государства», — пояснил президент. «У Кирилла есть особый опыт в этих направлениях и достаточная сила, чтобы добиваться результатов», — подчеркнул Зеленский.