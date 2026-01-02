Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:13
Латвию накроет снегопад: чего ждать в субботу
В ночь на субботу небо над Латвией затянут облака, которые во многих районах принесут снег, а на побережье также мокрый снег, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
Будет дуть слабый до умеренного ветер южного направления, однако на морском побережье ветер усилится и, дуя с юго-запада, в порывах достигнет 15 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит от 0 до -3 градусов.
В Риге ночью небо будет облачным, временами ожидается снегопад. Будет дуть слабый до умеренного южный ветер, а минимальная температура воздуха составит от 0 до -1 градуса.