Латвию накроет снегопад: чего ждать в субботу
В ночь на субботу небо над Латвией затянут облака, которые во многих районах принесут снег, а на побережье также мокрый снег, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Будет дуть слабый до умеренного ветер южного направления, однако на морском побережье ветер усилится и, дуя с юго-запада, в порывах достигнет 15 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит от 0 до -3 градусов.

В Риге ночью небо будет облачным, временами ожидается снегопад. Будет дуть слабый до умеренного южный ветер, а минимальная температура воздуха составит от 0 до -1 градуса.

