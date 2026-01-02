В Варшавском аэропорту задержан украинец с устройством для подавления сигналов
В Варшавском аэропорту задержан 23-летний гражданин Украины Илья С., у которого было обнаружено устройство для подавления радиосигналов, сообщает газета Rzeczpospolita.
Устройство предназначено для работы в частотных диапазонах, зарезервированных для авиационной связи, радаров и навигации. Задержание произошло 26 декабря.
Илья С. привлек внимание сотрудников службы безопасности аэропорта тем, что, в отличие от других посетителей, очень долго — около шести часов — сидел за столиком в кафе в зале ожидания. Все это время он заказывал кофе и закуски и пользовался своим ноутбуком.
В момент задержания украинец не смог убедительно объяснить, что он делает в аэропорту и зачем ему требуется устройство подавления радиосигналов. Он отказался отвечать на вопросы о своей занятости, имуществе или наличии судимостей.
«Сначала он утверждал, что является военнослужащим, затем говорил, что он предприниматель. Он также не пояснил, что делает в Польше, а также когда и с какой целью сюда прибыл», - рассказали источники газете. Украинец также утверждал, что постоянно проживает в Канаде.
"Подозреваемый давал объяснения, которые на начальном этапе расследования не подтвердились", - сообщил прокурор Петр Скиба.
Илье С. предъявлено обвинение в попытке совершения действий, угрожающих безопасности воздушного сообщения. Он своей вины не признает. Среди рассматриваемых версий — попытка саботажа или шпионажа, а также проверка времени реагирования служб безопасности.
Польские структуры безопасности расследуют несколько случаев, когда российская разведка привлекала граждан Украины к участию в своих операциях.