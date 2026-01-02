Разведслужба Украины предупредила, что Кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
Кремль готовит масштабную провокацию с жертвами с целью сорвать мирные переговоры при посредничестве США. Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.
«Эта операция носит комплексный характер. После так называемого “удара по резиденции Путина” мы фиксируем со стороны Кремля распространение новой ложной информации, направленной на подготовку российской и зарубежной аудитории к дальнейшей эскалации», - сообщает Служба внешней разведки Украины.
Разведслужба с высокой вероятностью прогнозирует переход от манипулятивного воздействия к вооруженной провокации со стороны российских спецслужб, результатом которой станут значительные человеческие жертвы. Предполагаемое время — либо накануне рождественских праздников, либо во время их проведения по юлианскому календарю, 7 января.
Местом провокации может стать религиозное здание или другое место с высокой символической значимостью либо на территории России, либо на оккупированных территориях Украины.
Для фабрикации доказательств причастности Украины планируется использовать обломки ударных дронов западного производства, которые будут доставлены на место провокации с линии фронта.
«Использование страха и совершение террористических актов с человеческими жертвами под “ложным флагом” полностью соответствует стилю деятельности российских разведслужб», - отметили в Службе внешней разведки Украины.
По данным разведки, режим Путина неоднократно применял такую тактику внутри России, и теперь эта же модель экспортируется, что косвенно подтверждается публичными заявлениями высокопоставленных российских должностных лиц.
«Мы призываем средства массовой информации критически относиться к публикуемым Кремлем материалам, тщательно их проверять и не распространять российские фальсификации», - подчеркнули в Службе внешней разведки Украины.