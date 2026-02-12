Деньги ЕС освоили, результата нет: Госконтроль раскритиковал закупки электробусов

В среднем электробусы простаивают 53% года из-за ограничений. Средний годовой пробег автобусов на 43%, или 13 400 километров, меньше запланированного, обнаружили контролеры. В некоторых случаях автобусы не использовались в течение длительного времени по другим причинам. Например, в Огрском крае электробус простоял более четырех месяцев, потому что у машины стоимостью около 665 000 евро не было водителя. В Прейли автобус долгое время находился в ремонте из-за дефектов.