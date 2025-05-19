Рига ставит на экологичный транспорт: летом в столицу прибудут 17 новых электробусов
Муниципальное предприятие Rīgas satiksme сообщило в социальных сетях о важном этапе модернизации городского транспорта — представители компании отправились в Польшу для проведения технической приемки 17 новых электробусов, которые уже этим летом начнут курсировать по улицам Риги.
По информации предприятия, новые электробусы оснащены рядом современных технических решений, разработанных с учетом как безопасности пассажиров, так и удобства водителей. В частности, в автобусах установлены закрытые кабины водителя, что минимизирует контакт с пассажирами и повышает уровень безопасности на маршруте.
Rīgas satiksme отмечает, что ранее введенные в эксплуатацию электробусы показали себя исключительно надежными — они успешно работали в условиях экстремального холода (до –25 °C) зимой и жары (свыше +30 °C) летом.
С прибытием новой партии электробусов общее число таких транспортных средств в Риге достигнет 52. Это является очередным шагом на пути к устойчивой и экологически чистой мобильности в столице Латвии. Электробусы уже стали важной частью транспортной системы города, снижая уровень выбросов CO₂ и шумового загрязнения, особенно в густонаселённых районах. Они особенно актуальны в условиях нарастающего климатического кризиса и стремления европейских столиц к углеродной нейтральности. В ближайшие годы компания планирует и дальше пополнять автопарк электробусами, троллейбусами с автономным ходом и другими инновационными решениями.
🚌 Kolēģi devās uz Poliju, lai veiktu 17 jauno elektroautobusu tehnisko pieņemšanu. Paredzēts, ka tie Rīgā ieradīsies jau šovasar.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) May 13, 2025
Rūpējoties par pasažieru un vadītāju drošību, šajos autobusos ieviesti vairāki tehniski uzlabojumi, tostarp slēgtās vadītāju kabīnes.
📍 Līdzšinējā… pic.twitter.com/jwr3TluxAf