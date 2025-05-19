Рига ставит на экологичный транспорт: летом в столицу прибудут 17 новых электробусов

С прибытием новой партии электробусов общее число таких транспортных средств в Риге достигнет 52. Это является очередным шагом на пути к устойчивой и экологически чистой мобильности в столице Латвии. Электробусы уже стали важной частью транспортной системы города, снижая уровень выбросов CO₂ и шумового загрязнения, особенно в густонаселённых районах. Они особенно актуальны в условиях нарастающего климатического кризиса и стремления европейских столиц к углеродной нейтральности. В ближайшие годы компания планирует и дальше пополнять автопарк электробусами, троллейбусами с автономным ходом и другими инновационными решениями.