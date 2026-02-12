"Границы Италии - это границы Европы": в стране готовят новые ограничения в миграционной политике
Правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони в среду предложило ужесточить миграционные правила, предоставив министрам полномочия в чрезвычайных обстоятельствах запрещать въезд по морю.
Поддержанный правительством законопроект предусматривает временный запрет «пересекать границу территориальных вод в случаях серьезной угрозы общественному порядку или государственной безопасности», говорится в документе, оказавшемся в распоряжении агентства AFP.
Такими угрозами могут быть чрезвычайное миграционное давление, конкретный риск теракта или проникновения (инфильтрации), либо глобальная чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения.
Запрет, который правительство должно было бы объявлять по рекомендации Министерства внутренних дел, может действовать от 30 дней до максимум шести месяцев. Если парламент одобрит законопроект, он также может помочь оживить итальянский центр для возвращения мигрантов в Албании, который до сих пор так и не смог начать работу из-за ряда юридических проблем.
Мелони пришла к власти в 2022 году, пообещав ограничить нелегальную иммиграцию. Ее правительство подписало соглашения со странами Северной Африки, чтобы сократить выезд нелегальных мигрантов оттуда, а также ограничило деятельность благотворительных организаций, которые организуют спасательные суда в центральной части Средиземного моря.
Новый закон может еще больше осложнить работу неправительственных организаций, которые, впрочем, спасают лишь небольшую часть людей, прибывающих в Италию, поскольку большинство мигрантов спасает береговая охрана или военно-морские силы.
Предложенный законопроект также расширил бы перечень правонарушений, за которые иностранцев можно выдворять из Италии. Об этом договорились на следующий день после того, как Европейский парламент во вторник принял два документа об усилении миграционной политики Европейского союза, которые Италия поддержала.
«Границы Италии — это границы Европы. Их защита — обязанность», — отметил в среду в платформе X министр внутренних дел Италии Маттео Пьянедози.
Согласно данным правительства, в этом году в Италию нелегально на лодках до сих пор прибыли почти 2000 человек — по сравнению с 4400 за тот же период прошлого года.