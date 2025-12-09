Ринкевич потребует пересмотреть закон о повышении дорожного сбора для грузового транспорта
Президент Латвии Эдгар Ринкевич решил передать Сейму на повторное рассмотрение поправки к Закону о пошлине за использование автомобильных дорог. Эти поправки предусматривают, что с 1 января следующего года для большинства грузовых транспортных средств массой свыше трёх тонн будут повышены ставки дорожной платы (виньеток). Об этом свидетельствует сообщение президента в социальной сети Facebook.
По словам президента, из материалов по подготовке закона следует, что запланированные изменения напрямую затронут юридических и физических лиц, владеющих или использующих грузовые автомобили полной массой более трёх тонн, которые занимаются грузоперевозками по дорогам Латвии и обязаны оплачивать дорожную виньетку.
Эдгар Ринкевич отмечает, что до передачи законопроекта в Сейм прошли общественные обсуждения, в ходе которых не поступило возражений или предложений. Однако после принятия закона в отрасли автоперевозок, среди представителей малого и среднего бизнеса, а также фермеров возникли серьёзные опасения по поводу планируемых изменений, подчеркивая их запоздалость — коммерсанты уже распланировали свою деятельность и заключили договоры на следующий год.
По мнению президента, после окончательного принятия закона по-прежнему остались несколько существенных вопросов, которые законодателям следовало бы переосмыслить, поэтому необходим повторный пересмотр. Он указывает, что регулирование косвенно затрагивает и другие группы общества, например потребителей, учитывая возможный рост цен на товары и услуги.
Также Ринкевич подчёркивает, что в материалах по подготовке закона лишь указано, кого именно коснутся изменения, однако анализа воздействия на национальную экономику нет. По его словам, законодателям необходимо убедиться, что предлагаемые изменения действительно соответствуют заявленным целям и могут быть применены без пересмотра действующих освобождений от платы за виньетку. В противном случае требуется пересмотр льгот или других мер поддержки.
Он сообщает, что в среду, 10 декабря, намерен обратиться к Сейму с просьбой повторно рассмотреть поправки к Закону о плате за пользование автодорогами.
Как уже сообщалось, 3 декабря Сейм принял поправки к Закону о пошлине за использование автомобильных дорог, предполагающие повышение большинства ставок виньеток для грузовых транспортных средств массой свыше трёх тонн с 1 января следующего года.
Цель поправок — установление таких ставок, которые отражают реальные расходы на содержание инфраструктуры, учитывая воздействие грузового транспорта на дороги.
Поправки также предусматривают нулевую ставку для транспортных средств с нулевым уровнем выбросов и дифференцированные ставки для автомобилей, создающих выбросы, — в зависимости от их уровня.
В Министерстве сообщения ранее поясняли, что плату за пользование автодорогами обязаны оплачивать только грузовые автомобили полной массой от 3,001 тонны, передвигающиеся по дорогам европейского значения (TEN-T), которые в основном используются для транзита.
Согласно закону, с 1 января будущего года ставка будет зависеть от полной массы грузовика, количества осей и экологического класса двигателя. Например, для лёгкого коммерческого транспорта категории N1 массой от 3,001 до 3,5 тонн с двигателем «Euro VI» годовая стоимость виньетки увеличится с 260 до 360 евро, а дневная — с 5 до 7 евро.
Министерство отмечает, что покупка виньетки обязательна для грузовых автомобилей от трёх тонн, если они движутся по государственным главным и региональным дорогам со статусом платных, по TEN-T и по участкам дорог, ведущим к пунктам пересечения границы и портам.
Одновременно, как и прежде, виньетки не потребуются грузовым авто, которые не используют эти дороги, например фермерам, перевозящим грузы для собственных нужд или в ближайшей округе.
Кроме того, виньетки не понадобятся и автомобилям тяжелее трёх тонн, если они не зарегистрированы как грузовые, например семейным авто с семью посадочными местами. Как и ранее, в период уборки урожая фермеры будут освобождены от дорожной платы, зарегистрировав технику в Латвийской службе поддержки сельского хозяйства (LAD).
Министерство также подчёркивает, что грузовым авто полной массой до трёх тонн — например, Citroen Berlingo, Opel Combo — виньетки, как и раньше, не требуются. В Латвии зарегистрировано около 45 000 таких транспортных средств.
Поправки предусматривают и изменения в списке дорог. Виньетки будут обязательны на всех участках дорог, ведущих к пунктам пересечения границы в Терехово, Гребнево и Патерниеки, чтобы плата юридически охватывала весь путь до границы. Также предусмотрено включение расширенной сети региональных дорог, параллельных государственным главным трассам или ведущих к портам.
Учитывая разные потребности, виньетки можно приобрести на различные сроки — день, неделю, месяц, девять месяцев или год.
Также сообщалось, что депутаты оппозиционного «Объединённого списка» (AS) внесли поправки, предлагая отменить дорожную плату для коммерческих авто массой от 3,01 до 3,5 тонн и снизить рост стоимости виньеток. В AS считают, что повышение платы наносит вред национальной экономике и способствует инфляции.
Министр сообщения Атис Швинка заявил, что идею включить автомобили массой от трёх до 3,5 тонн в сферу действия дорожной платы ещё в 2016 году продвигал нынешний оппозиционный политик и представитель AS, тогдашний парламентский секретарь Министерства сообщения Эдгар Таварс, а также тогдашний министр сообщения Улдис Аугулис (ZZS), который сейчас представляет коалицию в парламенте.
Сегодня же, ещё до заявления президента, Швинка сообщил, что Министерство сообщения планирует предложить продлить период, в течение которого фермеры освобождаются от дорожной платы. Если ранее закон предусматривал, что фермеры, регистрирующие технику в LAD, не платят дорожную плату в период сбора урожая — с 10 июля по 30 сентября, то теперь предлагается установить, что виньетку не потребуется приобретать с 1 марта по 30 ноября.
Одновременно министр добавил, что в закон будут внесены поправки, предусматривающие поддержку многодетных семей и реэмигрантов для транспортных средств массой от трёх до 3,5 тонн — таким семьям будет предоставляться 50-процентная скидка на одну принадлежащую им грузовую машину.