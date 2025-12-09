Ринкевич потребует пересмотреть закон о повышении дорожного сбора для грузового транспорта

Также Ринкевич подчёркивает, что в материалах по подготовке закона лишь указано, кого именно коснутся изменения, однако анализа воздействия на национальную экономику нет. По его словам, законодателям необходимо убедиться, что предлагаемые изменения действительно соответствуют заявленным целям и могут быть применены без пересмотра действующих освобождений от платы за виньетку. В противном случае требуется пересмотр льгот или других мер поддержки.