Европа поможет желающим жителям Латвии купить рыболовное судно
Как сообщает Служба поддержки села (Lauku atbalsta dienests - LAD), с 9 февраля по 15 мая 2026 года будет проходить прием заявок по двум мерам поддержки в сфере рыболовства.
Первая мера — «Модернизация рыболовного флота». Поддержка предназначена для модернизации рыболовных судов, в том числе для улучшения гигиены, здоровья, безопасности и условий труда рыбаков, включая прибрежных рыбаков, на рыболовных судах, а также для приобретения более селективных орудий лова. В пятом этапе доступное публичное финансирование составляет 497 тысяч евро.
На получение поддержки могут претендовать владельцы рыболовных судов, зарегистрированных в Европейском союзе, которые осуществляли рыболовную деятельность не менее 60 дней в течение последних двух календарных лет, а также не менее чем за 24 месяца до подачи проектного заявления зарегистрировали судно в списке рыболовных судов Министерства земледелия и заключили договор аренды прав на промышленный лов с арендодателем прав на рыболовство.
Вторая мера — «Первая покупка рыболовного судна». Целью данной меры поддержки является приобретение зарегистрированного в Европейском союзе бывшего в эксплуатации рыболовного судна для обеспечения хозяйственной деятельности в коммерческом рыболовстве, за исключением приобретения судна для нужд прибрежного рыболовства. Во втором этапе доступное публичное финансирование составляет 202 тысячи евро.
Претендент на эту помощь на день подачи проектного заявления не должен быть старше 40 лет и должен иметь не менее пяти лет опыта работы рыбаком либо соответствующую профессиональную квалификацию.
Срок завершения реализации проектов составляет два года с момента вступления в силу решения LAD об утверждении проектного заявления.
Проектные заявления претенденты должны подавать в Электронной системе подачи заявок LAD. Более подробная информация об условиях поддержки доступна на сайте службы. Телефон для справок +371 67095000.
