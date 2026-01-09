Европа поможет желающим жителям Латвии купить рыболовное судно

На получение поддержки могут претендовать владельцы рыболовных судов, зарегистрированных в Европейском союзе, которые осуществляли рыболовную деятельность не менее 60 дней в течение последних двух календарных лет, а также не менее чем за 24 месяца до подачи проектного заявления зарегистрировали судно в списке рыболовных судов Министерства земледелия и заключили договор аренды прав на промышленный лов с арендодателем прав на рыболовство.