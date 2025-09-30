С 1 октября будут строго следить за рыболовами: незаконный улов обойдется в сотни евро

VVD напоминает, что во внутренних водах ловить и оставлять в улове лосося и тайменя запрещено круглый год, за исключением отдельных мест — Булльупе, Даугавы и зон, где разрешена лицензированная рыбалка. В Балтийском море и Рижском заливе запрет действует с 1 октября по 15 ноября, кроме участка Рижского залива от Вецаки до Вайвари (ограниченного координатами Lat, lon: 57.08608, 24.11927 un Lat, lon: 56.96325, 23.63813 и глубиной до 20 м).