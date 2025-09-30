С 1 октября будут строго следить за рыболовами: незаконный улов обойдется в сотни евро
С 1 октября в течение двух месяцев инспекторы Государственной службы охраны окружающей среды (VVD) будут усиленно контролировать реки, где нерестятся лососи и таймени, чтобы обеспечить их беспрепятственный нерест и защитить рыбу от браконьеров. Этот период является особенно уязвимым для лососевых — рыба становится более доступной для недобросовестных добытчиков.
VVD напоминает, что во внутренних водах ловить и оставлять в улове лосося и тайменя запрещено круглый год, за исключением отдельных мест — Булльупе, Даугавы и зон, где разрешена лицензированная рыбалка. В Балтийском море и Рижском заливе запрет действует с 1 октября по 15 ноября, кроме участка Рижского залива от Вецаки до Вайвари (ограниченного координатами Lat, lon: 57.08608, 24.11927 un Lat, lon: 56.96325, 23.63813 и глубиной до 20 м).
Дикие лососи, которые нерестятся и проводят первые годы жизни в латвийских реках, представляют собой уникальную популяцию, приспособленную к природным условиям тысячелетиями. Поэтому особенно важно сохранить их как национальный природный ресурс. В октябре и ноябре инспекторы VVD будут круглосуточно контролировать нерестовые реки, сотрудничая с Земессардзе, самоуправлениями и общественными экологическими инспекторами.
Служба призывает и общественность быть внимательными и сообщать о нарушениях по телефону +371 26338800 или через мобильное приложение Vides SOS.
За незаконно добытого лосося или тайменя во внутренних водах ущерб оценивается в 715 евро, в море — в 429 евро. Дополнительно накладываются административные штрафы: до 350 евро за нарушение правил рыбалки, до 700 евро для физических лиц и до 4300 евро для юридических за нарушения в промышленном рыболовстве. Если действия причиняют значительный ущерб рыбным ресурсам, наступает и уголовная ответственность.
VVD также напоминает: до 30 ноября в улове запрещено оставлять речную форель, сига и ряпушку.