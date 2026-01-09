Трамп назвал то единственное, что может остановить его от применения военной силы, - это не успокаивает
В интервью The New York Times президент США Дональд Трамп заявил, что единственным ограничением его решений об использовании военной силы является его собственная мораль, одновременно комментируя операции США за рубежом и свое отношение к международному праву.
Президент США Дональд Трамп в интервью газете The New York Times заявил, что его собственная мораль является единственным ограничением для его решений об использовании военной силы в мире. «Да, есть одна вещь. Моя мораль. Мой разум. Это единственное, что может меня остановить», — сказал президент США в интервью, отвечая на вопрос о том, существуют ли какие-либо ограничения его глобального влияния.
По распоряжению Трампа 3 января в ходе военной операции США в Венесуэле был захвачен и вывезен из страны лидер режима Николас Мадуро, который в настоящее время находится в центре содержания под стражей в Нью-Йорке.
В этом месяце Трамп также вновь заявил, что хочет получить Гренландию в собственность США.
«Мне не нужно международное право», — сказал Трамп в интервью, добавив, однако, что он не собирается причинять вред людям. Позднее Трамп все же отметил, что ему необходимо соблюдать международное право, но добавил, что все зависит от того, как определяется международное право.
Провозгласив себя «президентом мира» и претендуя на Нобелевскую премию мира, Трамп во время своего второго президентского срока осуществил ряд военных операций. В июне Трамп отдал приказ нанести удар по ядерной программе Ирана, а в прошлом году он также осуществлял удары по Ираку, Нигерии, Сомали, Сирии, Йемену и совсем недавно — по Венесуэле. С момента захвата Мадуро Трамп также угрожал ряду других стран, в том числе Колумбии, а также Гренландии, которая принадлежит государству — члену НАТО Дании.