Трамп назвал то единственное, что может остановить его от применения военной силы, - это не успокаивает

Провозгласив себя «президентом мира» и претендуя на Нобелевскую премию мира, Трамп во время своего второго президентского срока осуществил ряд военных операций. В июне Трамп отдал приказ нанести удар по ядерной программе Ирана, а в прошлом году он также осуществлял удары по Ираку, Нигерии, Сомали, Сирии, Йемену и совсем недавно — по Венесуэле. С момента захвата Мадуро Трамп также угрожал ряду других стран, в том числе Колумбии, а также Гренландии, которая принадлежит государству — члену НАТО Дании.