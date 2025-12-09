Быстро подписать не выйдет? Что изменится для пользователей eParaksts mobile с 11 декабря

Функция биометрии в смартфоне и в приложении взаимосвязана. Ранее, если в настройках устройства биометрические данные удалялись, биометрия в приложении автоматически деактивировалась, а при повторном включении биометрии в устройстве она автоматически вновь активировалась и в приложении. В новой версии приложения, если в настройках устройства биометрические данные будут полностью удалены или будут добавлены новые, биометрия в приложении eParaksts mobile автоматически отключится. Чтобы включить её снова, использование биометрии придётся вручную активировать в разделе «Iestatījumi» приложения, предварительно аутентифицировавшись с помощью биометрии и введя PIN1 и PIN2. Если будет удалён только один из существующих отпечатков пальцев, биометрия в приложении продолжит работать.