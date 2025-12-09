Быстро подписать не выйдет? Что изменится для пользователей eParaksts mobile с 11 декабря
В мобильном приложении eParaksts mobile в новейшей версии 1.37.0, которая будет доступна пользователям с 11 декабря, внедрён ряд важных улучшений в работе функции биометрии и управлении безопасностью PIN-кодов, информирует VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs.
В дальнейшем пользователи eParaksts mobile, которые используют биометрию, смогут активировать её в приложении только после ввода PIN-кода. До сих пор биометрию можно было включать или отключать в разделе настроек приложения «Biometrija» без дополнительных проверок. В новой версии eParaksts mobile при выборе опции включения биометрии пользователю нужно будет подтвердить e-Identitāte с помощью биометрических данных, которые уже используются в его устройстве, а также ввести PIN.
Функция биометрии в смартфоне и в приложении взаимосвязана. Ранее, если в настройках устройства биометрические данные удалялись, биометрия в приложении автоматически деактивировалась, а при повторном включении биометрии в устройстве она автоматически вновь активировалась и в приложении. В новой версии приложения, если в настройках устройства биометрические данные будут полностью удалены или будут добавлены новые, биометрия в приложении eParaksts mobile автоматически отключится. Чтобы включить её снова, использование биометрии придётся вручную активировать в разделе «Iestatījumi» приложения, предварительно аутентифицировавшись с помощью биометрии и введя PIN1 и PIN2. Если будет удалён только один из существующих отпечатков пальцев, биометрия в приложении продолжит работать.
Начиная с 11 декабря изменится и порядок смены PIN-кодов. Сменить PIN больше нельзя будет с помощью биометрии, как это было ранее для пользователей, использовавших биометрическую функцию. В дальнейшем PIN1 и PIN2 можно будет изменить только путём ввода действующих PIN-кодов.
Кроме того, в приложении при выполнении различных действий, для которых требуется ввод PIN1 или PIN2, для удобства пользователей появится новая возможность – сменить PIN. Это позволит сразу начать процесс восстановления PIN-кода в случаях, когда он забыт. До сих пор, забыв PIN, пользователю приходилось открывать раздел настроек приложения и вручную удалять свою e-Identitāte, чтобы создать её заново. В дальнейшем пользователь сможет изменить PIN в любом окне приложения, где предусмотрен ввод PIN. Выбрав опцию «Aizmirsi PIN?» («Забыл PIN?»), пользователь будет проинформирован о необходимости создать новую e-Identitāte и, отсканировав свою eID-карту или паспорт, сможет задать новые PIN-коды.
В этом году жители используют eParaksts mobile для подтверждения личности в среднем 2,5 миллиона раз в месяц, а для электронного подписания – примерно миллион раз в месяц. Использование биометрических данных в смартфонах существенно улучшает опыт работы с приложением, позволяя выполнять различные действия без подтверждения через PIN-коды, а лишь сканируя отпечатки пальцев или лицо. В то же время, по мере роста и усложнения видов кибератак, биометрическая функция может быть использована злоумышленниками.