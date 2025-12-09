В Вильнюсе придумали, чем ответить Лукашенко: Литва может конфисковать санаторий "Беларусь"

«Но она должна быть выплачена не из литовского бюджета, а за счёт белорусских активов, находящихся в Литве. Никто не запрещает инициировать в отношении того же санатория в Друскининкае правовые процедуры с применением временных мер защиты — провести оценку имущества, описать судебными приставами и подготовить к тому, чтобы в случае необходимости выплаты компенсации имущество было реализовано, а компенсация выплачена», — озвучил свой план в эфире ELTA Сквернялис.