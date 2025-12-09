Из-за угроз с территории Беларуси Литва объявляет режим "экстремальной ситуации"

По данным Министерства внутренних дел (МВД), если бы ЭС не была объявлена, это возымело бы негативные последствия для безопасности и стабильности государства и общества, а также могло бы негативно сказаться на доверии общества к государственным институтам. «Необходимость объявления ЭС обусловлена ​​необходимостью ещё более тесной координации действий ведомств, которые будут участвовать в ликвидации ЭС и устранении её последствий», — говорится в документах, сопровождающих проект. Как указало министерство, в связи со сложностью ситуации для её контроля необходимы возможности Вооружённых сил Литвы.