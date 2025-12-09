Из-за угроз с территории Беларуси Литва объявляет режим "экстремальной ситуации"
Во вторник правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию (ЭС) на всей территории страны в связи с угрозой, исходящей от контрабандистских воздушных шаров.
«Очевидно, что объявление ЭС обусловлено не только нарушением работы гражданской авиации, но и интересами национальной безопасности и необходимостью ещё более тесной координации действий ведомств», — сказал министр внутренних дел Владислав Кондратович на заседании правительства.
Как указано в принятом постановлении кабинета министров, ЭС объявлена в связи с постоянными запусками с территории Беларуси на территорию Литвы воздушных шаров с контрабандой, представляющих угрозу интересам национальной безопасности, а также создающих опасность для жизни, здоровья, имущества граждан и окружающей среды.
Кондратович назначен руководителем по операциям ЭС государственного уровня. По его словам, объявление ЭС не создаст никаких неудобств для населения, поскольку принимаемые меры будут носить адресный характер.
По данным Министерства внутренних дел (МВД), если бы ЭС не была объявлена, это возымело бы негативные последствия для безопасности и стабильности государства и общества, а также могло бы негативно сказаться на доверии общества к государственным институтам. «Необходимость объявления ЭС обусловлена необходимостью ещё более тесной координации действий ведомств, которые будут участвовать в ликвидации ЭС и устранении её последствий», — говорится в документах, сопровождающих проект. Как указало министерство, в связи со сложностью ситуации для её контроля необходимы возможности Вооружённых сил Литвы.
По данным МВД, реализация постановления может потребовать дополнительных средств из государственного бюджета, но «сколько потребуется, станет ясно только в ходе ликвидации ЭС и устранения её последствий». Также подчёркивается возможность использования средств государственного резерва.
Как отметила на прошлой неделе премьер Инга Ругинене, такой правовой режим необходим для упрощения работы совместных групп по предотвращению полётов контрабандистских воздушных шаров. По словам главы правительства, объявление ЭС планировалось на основе рекомендаций экспертов, и не исключается возможность её «углубления». Это означает переход к более строгому режиму Чрезвычайного положения. Он вводится решением Сейма.
Агентство BNS писало, что полёты контрабандистских воздушных шаров из Беларуси уже несколько раз в последние месяцы нарушали работу Вильнюсского аэропорта и один раз – Каунасского. По данным Министерства внутренних дел, в этом году в воздушное пространство Литвы проникло около 600 контрабандистских воздушных шаров и 200 беспилотников. Эти прилёты нарушили более 300 рейсов, затронули 47 тыс. пассажиров и привели к закрытию аэропортов почти на 60 часов.