Праздник у камина обернулся кошмаром: как 55-й день рождения Имантса едва не стал последним

Однако и сам дымоход, как, по словам Имантсa, сказал эксперт, полностью чист. Сидеть и ломать голову над загадочной причиной возгорания не в его характере. По профессии Имантс — столяр, уже 20 лет он собственными руками строит, улучшает и содержит в порядке семейный дом. Сейчас он проводит дни за ремонтными работами, восстанавливая разрушенное. «20 лет всё было хорошо, но, как говорится, и палка раз в год стреляет», — с сарказмом замечает мужчина, называя произошедшее по-настоящему необычным подарком на 55-летие. В то же время он думает, что, возможно, этот роковой вечер стоит отмечать как день, когда он уберёг себя и свою семью от трагедии. «Ещё 15 минут — и мне был бы конец. Здесь пламя было не шуточное», — говорит он.