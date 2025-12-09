Праздник у камина обернулся кошмаром: как 55-й день рождения Имантса едва не стал последним
Жителя Ропажи среди ночи разбудил дымовой детектор: в дымоходах двухэтажного дома вспыхнул пожар, и мужчина бросился тушить построенный своими руками дом, пока не приехали спасатели. Передаче «Degpunktā» удалось встретиться с хозяином дома, который рассказал, чем закончился его день рождения и как они с матерью избежали трагедии.
В воскресенье вечером Имантс завершил празднование своего 55-летия отдыхом у камина. В 21:00 он погасил огонь, всё тщательно проверил и около полуночи улёгся спать. Не прошло и часа, как его глубокий сон прервал пронзительный сигнал дымового детектора.
«Это был ужас. Я открыл дверь — весь дом чёрный от дыма. Мама на втором этаже. Я крикнул ей, чтобы не открывала дверь, и велел стоять у открытого окна. Сам зажал лицо мокрой тряпкой и побежал вниз. В своём доме ты уже автоматически знаешь каждую ступень», — рассказывает хозяин.
Имантс открыл все окна и двери, взял в руки огнетушитель — он боролся с пламенем, пока не прибыли спасатели. С помощью автолестницы пожарные вызволили мать мужчины из комнаты на втором этаже. Она отравилась дымом и провела несколько дней в больнице, но, к счастью, уже вернулась домой здоровой. Мужчина до сих пор в недоумении, что могло вызвать пожар.
«Эксперт-пожарный сам смотрел трубы — трубы были чистые. (Журналист: Как вы считаете, в чём была причина?) Всё началось с дымохода — это однозначно. Там самое сильное выгорание. Дымоход был кирпичный — возможно, какая-то искра пробила наружу», — говорит Имантс.
Однако и сам дымоход, как, по словам Имантсa, сказал эксперт, полностью чист. Сидеть и ломать голову над загадочной причиной возгорания не в его характере. По профессии Имантс — столяр, уже 20 лет он собственными руками строит, улучшает и содержит в порядке семейный дом. Сейчас он проводит дни за ремонтными работами, восстанавливая разрушенное. «20 лет всё было хорошо, но, как говорится, и палка раз в год стреляет», — с сарказмом замечает мужчина, называя произошедшее по-настоящему необычным подарком на 55-летие. В то же время он думает, что, возможно, этот роковой вечер стоит отмечать как день, когда он уберёг себя и свою семью от трагедии. «Ещё 15 минут — и мне был бы конец. Здесь пламя было не шуточное», — говорит он.
Страховая компания в ближайшее время представит заключение о причине пожара. Имантс не падает духом и говорит, что главное — он и его мать остались живы.