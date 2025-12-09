Министр обороны: "Никакой поезд оккупантов с военной техникой по территории Латвии ходить не будет"

Что касается уровня ЕС, важнейшим компонентом является финансирование. В настоящее время Латвия вместе с Нидерландами и Хорватией взяла на себя обязательство развивать возможности в сфере дронов, что включает и дроны-перехватчики. Латвия подчеркивает, что ее внешняя граница является одновременно внешней границей ЕС и НАТО, поэтому необходимы общая позиция и совместное финансирование. Латвия продолжает добиваться выделения средств, и во многом установка со стороны ЕС сейчас такова, что «стена из дронов» является и будет одной из приоритетных задач. Создать такую стену из дронов нелегко, в целом это сложная задача, подчеркнул в заключение министр.