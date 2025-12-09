Министр обороны: "Никакой поезд оккупантов с военной техникой по территории Латвии ходить не будет"
Министр обороны Андрис Спрудс заявил, что по территории Латвии не будет ходить ни один «поезд оккупантов с военной техникой», и напомнил, что в рамках усиления восточной границы рассматриваются в том числе возможный демонтаж железнодорожных путей и создание «стены из дронов».
Министр обороны Андрис Спрудс, комментируя дискуссии о возможном демонтаже железнодорожных путей на восточной приграничной территории, напомнил, что укрепление границы предполагает различные мероприятия и действия – начиная с размещения заграждений, закупки мин и артиллерийских систем, а также подготовки инфраструктуры к ее возможному разрушению. Соответственно, оцениваются не только железные дороги, но и автомобильные трассы. Мероприятия в рамках плана противомобильности и создания Балтийской линии обороны реализуются в сотрудничестве с Государственной погранохраной.
«Говоря о рельсах, прежде всего могу с полной уверенностью сказать, что никакой поезд оккупантов с военной техникой по территории Латвии ходить не будет», – заявил Спрудс.
Он напомнил, что Национальным вооруженным силам (НВС) поручено оценить различные альтернативы ограничению мобильности противника. Параллельно в правительстве ведутся дискуссии о возможном демонтаже рельсов, поскольку в этом вопросе необходимо учитывать и другие факторы. «С точки зрения безопасности и оборонной отрасли мы очень основательно оцениваем все эти вопросы. До конца года оценка будет завершена, и в начале следующего года мы представим конкретные выводы», – сказал министр.
Политик отметил, что в этом вопросе необходима координация с союзниками – как с теми, кто размещен в Латвии, так и с другими балтийскими странами. «Как мы видим и в других вопросах, например в отношении Оттавской конвенции, мы согласовываем эти вещи. И после встречи президентов Балтийских стран прозвучало, что общая позиция Балтийских государств имеет важное значение», – указал Спрудс.
Командующий НВС Каспар Пуданс сказал журналистам, что при подготовке оперативного плана обороны страны на протяжении многих лет целью НВС было понять намерения противника, и этот анализ постоянно обновляется.
Для создания Балтийской линии обороны выделены дополнительные ресурсы, что позволяет целенаправленнее осуществлять мероприятия, направленные на то, чтобы остановить потенциального противника и нарушить его планы. Поэтому ищутся различные решения, как ограничить свободу действий и перемещения возможного агрессора. Железная дорога – лишь один из таких коридоров, на которые НВС обращают внимание.
«Мы рассматриваем различные решения. Одновременно необходима координация с соседними государствами по поводу их выбора и решений», – слова Спрудса подтвердил и Пуданс.
Спродс дополнил, что в настоящее время продолжается работа над созданием «стены из дронов» на восточной границе. Это происходит на двух уровнях – национальном и уровне Европейского союза (ЕС).
На национальном уровне уже закуплены и будут дополнительно закупаться различные типы дронов, а вдоль всей восточной границы государства внедрены акустические системы обнаружения. Недавно Военно-воздушные силы получили радиолокационные станции наблюдения за воздушным пространством Giraffe 1X.
В свою очередь, латвийская индустрия развивает средства радиоэлектронной борьбы, управляемые ракеты и мобильные платформы. После проведения испытаний производится закупка дронов-перехватчиков у латвийских предприятий, и первые такие летательные аппараты будут поставлены к концу года. Также будут закуплены проверенные в Украине дроны, чтобы в тестовом режиме сравнить и оценить, какие из них наиболее эффективны.
Что касается уровня ЕС, важнейшим компонентом является финансирование. В настоящее время Латвия вместе с Нидерландами и Хорватией взяла на себя обязательство развивать возможности в сфере дронов, что включает и дроны-перехватчики. Латвия подчеркивает, что ее внешняя граница является одновременно внешней границей ЕС и НАТО, поэтому необходимы общая позиция и совместное финансирование. Латвия продолжает добиваться выделения средств, и во многом установка со стороны ЕС сейчас такова, что «стена из дронов» является и будет одной из приоритетных задач. Создать такую стену из дронов нелегко, в целом это сложная задача, подчеркнул в заключение министр.
Как сообщалось ранее, ряду министерств Латвии и структур безопасности поручено до конца года подготовить заключение о том, какое воздействие на Латвию оказал бы демонтаж железнодорожных путей у российской границы. Если бы Латвия, Литва и Эстония приняли решение о демонтаже железнодорожного сообщения с Россией и Беларусью, такое решение должно было бы быть совместным, указали 4 декабря лидеры региона после встречи президентов Балтийских стран.