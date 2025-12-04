Страны Балтии рассматривают совместный демонтаж железнодорожных путей в сторону России и Беларуси

Президент Латвии Эдгар Ринкевич подчеркнул, что решения будут совместными, но пока они не приняты. Работа будет продолжена на правительственном уровне с привлечением военных и оборонных экспертов. Ринкевич сказал, что проблема не ограничивается железными дорогами, поскольку меры по борьбе с мобильностью включают в себя несколько элементов. Он отметил, что страны Балтии образуют общую оборонную зону, поэтому решения должны приниматься совместно, и предложение состоит в том, чтобы рассматривать меры по борьбе с мобильностью и Балтийскую линию обороны как единое комплексное решение.