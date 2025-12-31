"Дорогие друзья!" Посольство США в Москве поздравило Россию с Новым годом
Противоречивую реакцию в обществе вызвало видео, опубликованное послом США в России Дугласом Дайхаусом, в котором он от имени Америки поздравляет Россию с Новым годом.
Свою речь он начал по-русски словами «дорогие друзья», а затем перешел на английский язык. Дайхаус подчеркнул, что «дух этого времени года» побуждает людей к размышлениям и оглядке на прошлое. «Это время, когда люди по всему миру думают не только о пути, который уже начали, но и о том, куда двигаться дальше», — отметил посол.
Он упомянул и войну в Украине, указав, что последние годы принесли раскол и потери. По его словам, президент США Дональд Трамп постоянно говорил о необходимости завершить войну между Россией и Украиной, а его администрация работает над тем, чтобы содействовать диалогу и активным действиям. «Его приверженность дипломатии остается лучом надежды для обеих наших стран», — добавил Дайхаус.
Посол также отметил, что и у россиян, и у американцев есть глубокие традиции, в которых укоренились стойкость, творческое начало и любовь к своей стране. «Эти общие черты могут послужить основой для построения общего, более мирного будущего», — сказал он. В завершение Дайхаус по-русски пожелал гражданам Российской Федерации здоровья, мира и благополучия в Новом году.
Эта публикация вызвала неоднозначную реакцию. Одни выражают благодарность за его слова, другие пишут, что «шокированы тем, в каком мире мы живем», и подчеркивают, что «Россия — террористическое государство». «Пожалуйста, скажите, что это создал искусственный интеллект», — отмечает один из пользователей, другой заявляет, что «руководство США продалось».