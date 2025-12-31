Салют в Австралии.
ВИДЕО: Новая Зеландия и Австралия встретили 2026 год грандиозными фейерверками
Окленд стал первым крупным городом, который встретил новый, 2026 год, отметив это фейерверком с Небесной башни (Sky Tower) — самого высокого сооружения Новой Зеландии.
Страны южной части Тихоокеанского региона первыми попрощались с 2025 годом. В Окленде полночь наступила на 18 часов раньше, чем традиционное опускание шара на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Во время пятиминутного фейерверка с разных уровней 240-метрового здания было запущено 3500 ракет.
Тем временем небольшие праздничные мероприятия в районах города были отменены, поскольку на среду прогнозировались дожди и возможные грозы.
На восточном побережье Австралии Новый год встретили на два часа позже, чем в Новой Зеландии. В Сиднее после обстрела участников празднования Хануки усилено присутствие полиции: она следила за порядком, когда тысячи людей собрались на набережной, чтобы посмотреть традиционный фейерверк.