2025 год стал для авторынка Эстонии "катастрофическим" - не повторит ли Латвия ошибку соседей?

Для сравнения Ууккиви отметил, что в других странах Балтии продажи подержанных автомобилей за тот же период выросли более чем на 10%, и аналогичный стабильный рост ожидается в Латвии и Литве и в этом году. «Например, в Литве Longo продала почти в пять раз больше автомобилей, чем в Эстонии», — добавил он.