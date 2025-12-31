2025 год стал для авторынка Эстонии "катастрофическим" - не повторит ли Латвия ошибку соседей?
Эстонский авторынок переживает худший год за последние десятилетия: продажи новых и подержанных автомобилей упали почти наполовину, и, по оценке Longo Group, причиной обвала стал введенный автоналог, резко изменивший поведение покупателей.
Райнер Ууккиви, исполнительный директор эстонского подразделения Longo Group, крупнейшего в странах Балтии продавца подержанных автомобилей, отметил, что уходящий год стал для авторынка Эстонии катастрофическим: объемы продаж как новых, так и подержанных автомобилей упали почти на 50%. «Такого спада не наблюдалось даже во время экономического кризиса 2009 года или пандемии коронавируса», — сказал Ууккиви. По его словам, если бы не введение автомобильного налога, падение рынка из-за общей экономической ситуации ограничилось бы 10–15%.
«Помимо того, что весь автомобильный сектор был, по сути, сбит с ног, государство, по оценкам, недополучило от 50 до 70 миллионов евро только из-за сокращения поступлений НДС», — добавил он.
По словам Ууккиви, необоснованно высокая плата за регистрацию, введенная вместе с автомобильным налогом, повернула рынок в совершенно неправильном направлении. Вопреки заявленным целям, сегмент подержанных автомобилей стал еще более загрязняющим окружающую среду. «Те немногие, кто все же покупал машины, отдавали предпочтение более дешевым и старым автомобилям. Их возраст и устаревшие технологии означают больший расход топлива и более высокие выбросы CO₂. В результате из-за автоналога эстонский автопарк стареет ускоренными темпами», — констатировал он.
По оценке Ууккиви, в следующем году объемы продаж подержанных автомобилей даже близко не достигнут уровня 2023 года. В лучшем случае, по его словам, можно ожидать роста на 10–15%. «Плата за регистрацию еще долго будет оставаться серьезным тормозом, препятствующим восстановлению рынка. Кроме того, политические обещания, связанные с выборами 2027 года, отменить автомобильный налог в его нынешнем виде, заставляют людей откладывать покупку машины», — пояснил он.
Для сравнения Ууккиви отметил, что в других странах Балтии продажи подержанных автомобилей за тот же период выросли более чем на 10%, и аналогичный стабильный рост ожидается в Латвии и Литве и в этом году. «Например, в Литве Longo продала почти в пять раз больше автомобилей, чем в Эстонии», — добавил он.
В других странах Европы рынок подержанных автомобилей также на подъеме. Цены и спрос на подержанные автомобили в Европе формируются под влиянием нескольких взаимосвязанных экономических, нормативных и технологических факторов. «Значительный рост цен на новые автомобили и ужесточение экологических требований заставляют все больше людей по всей Европе отдавать предпочтение подержанным машинам. Эта тенденция особенно заметна среди молодежи и семей», — так Ууккиви описал развитие рынка.
По оценкам аналитических компаний, в 2026 году общий объем европейского рынка подержанных автомобилей достигнет примерно 53 миллиардов евро.