"Это самоуничтожение, а не стратегия": депутат Сейма резко раскритиковал идею демонтажа железнодорожных путей в сторону России
В Латвии продолжаются обсуждения инициативы о демонтаже железнодорожных путей, ведущих к границе с Россией и Беларусью, которые Национальные вооруженные силы (НВС) считают потенциальной угрозой безопасности. Однако предложение вызвало серьезную критику, в частности — со стороны депутата Сейма и бывшего начальника Дорожной полиции Эдмунда Зивтиньша.
В своём обращении в соцсетях представитель партии "Латвия на первом месте" Эдмунд Зивтиньш назвал дискуссию «абсурдной» и предупредил о разрушительных последствиях для экономики. По его словам, разговоры ведутся лишь об угрозах безопасности, но игнорируется самое важное: демонтаж рельсов фактически парализует транзитную отрасль.
«Если Латвия перережет железную дорогу восточного направления, мы уничтожим целую отрасль экономики — транзит, порты и логистику», — заявил депутат. Он напомнил, что железная дорога — это не просто рельсы, а сложная система, в которой заняты тысячи работников. Потеря инфраструктуры означает и потерю грузов, а затем — «падение загрузки портов, банкротства предприятий и широкую воронку безработицы». Зивтиньш считает, что такая инициатива основана на панике, а её последствия могут стать катастрофическими. «Это не стратегическое мышление — это самоуничтожение», — подчеркнул он.
"Если мы убираем рельсы, тогда давайте уже закрывать порты, взрывать мосты и перекапывать дороги", - пишет Зивтиньш.
Депутат напомнил, что армия уже располагает планами противомобильности, которые предусмотрены только для ситуаций военной угрозы, но никак не для мирного времени. В этой связи он назвал демонтаж рельсов «чрезмерной, неверной и экономически разрушительной мерой».
Касаясь аргумента о рисках, связанных с устаревшими российскими технологиями в системе связи, Зивтиньш признал необходимость модернизации инфраструктуры, но отметил, что это не может быть оправданием столь радикального шага. «Это то же самое, что закрыть всю дорожную сеть, если сломался один светофор», — привёл он сравнение.
Он также перечислил прогнозируемые последствия демонтажа: «разрушение грузоперевозок», «стагнацию портов», «падение бюджетных поступлений», «исчезновение предприятий и рабочих мест» и «дальнейшее опустение регионов».
В завершение Зивтиньш подчеркнул, что безопасность страны нужно укреплять иными методами: «Безопасность — это не паника. Безопасность — это сильное государство, которое сохраняет свои ресурсы и мыслит стратегически. Я категорически против этой инициативы».
Ранее Otkrito.lv сообщал, что бывший министр обороны Артис Пабрикс придерживается диаметрально противоположного мнения и подчеркивает, что рельсы нужно было сносить еще до того, как на это указали в НВС, пусть даже в ущерб транзиту со странами Азии.