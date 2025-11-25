"Это самоуничтожение, а не стратегия": депутат Сейма резко раскритиковал идею демонтажа железнодорожных путей в сторону России

«Если Латвия перережет железную дорогу восточного направления, мы уничтожим целую отрасль экономики — транзит, порты и логистику», — заявил депутат. Он напомнил, что железная дорога — это не просто рельсы, а сложная система, в которой заняты тысячи работников. Потеря инфраструктуры означает и потерю грузов, а затем — «падение загрузки портов, банкротства предприятий и широкую воронку безработицы». Зивтиньш считает, что такая инициатива основана на панике, а её последствия могут стать катастрофическими. «Это не стратегическое мышление — это самоуничтожение», — подчеркнул он.