Экс-министр обороны объяснил, почему рельсы, по которым идет транзит, нужно было снести еще вчера

На прозвучавший в студии аргумент, что такой шаг ведь означает полное закрытие транзита по железной дороге со странами Азии, экс-министр пояснил: «Но эти рельсы используют не только для транзита из Азии, но и в противоположном направлении, чтобы обходить санкции. И с этой точки зрения — да, возможно какие-то потери и будут, но это — риски на начальном этапе, не в долгосрочном аспекте. Такие аргументы использует и Западная Европа, чтобы продолжать покупать российскую нефть и газ. Мы знаем, что страны Балтии отказались от российского газа, и никакого экономического краха у нас от этого не возникло».