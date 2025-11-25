Экс-министр обороны объяснил, почему рельсы, по которым идет транзит, нужно было снести еще вчера
В Латвии обсуждают демонтаж железнодорожных путей на границе с Россией. Национальные вооружённые силы считают их угрозой безопасности, а бывший министр обороны Артис Пабрикс подчеркивает, что рельсы нужно было сносить еще до того, как на это указали в НВС, пусть даже в ущерб транзиту со странами Азии.
Опыт войны в Украине показывает, что ж/д пути могут стратегически использоваться противником, хоть географическая ситуация в Балтии и иная, отметил бывший глава Минобороны, сообщает LSM+.
«В любом случае если у нас имеются ж/д колеи той же ширины, идущие до самой границы, противнику их удастся сравнительно легко использовать, чтобы перемещать различные силы, делать другие вещи. И думаю, это даже психологически хорошо, если мы избавим их от такого рода соблазна. Потому что на самом деле эти ж/д пути используются с Запада, чтобы нарушить санкции. Потому что в сторону России двигаются различного рода товары, которые якобы идут в Казахстан или куда-то еще — но на самом деле это нарушения санкций».
Не слишком ли запоздала такая мера, не следовало ли Латвии разобрать ж/д пути «еще вчера»? Да, говорит Пабрикс, лучше бы раньше. «Здесь должны быть где-то и принципы, и некое стратегическое экономическое планирование на будущее. Просто вложить средства в ж/д линии и Latvijas dzelzceļš, зная, что это не будет в ближайшее время экономически выгодно. Потому что просто в России ничто не изменится, нам нужно изыскать другого рода ж/д линии, и сделать это можно сравнительно быстро, если на то будет политическая воля».
На прозвучавший в студии аргумент, что такой шаг ведь означает полное закрытие транзита по железной дороге со странами Азии, экс-министр пояснил: «Но эти рельсы используют не только для транзита из Азии, но и в противоположном направлении, чтобы обходить санкции. И с этой точки зрения — да, возможно какие-то потери и будут, но это — риски на начальном этапе, не в долгосрочном аспекте. Такие аргументы использует и Западная Европа, чтобы продолжать покупать российскую нефть и газ. Мы знаем, что страны Балтии отказались от российского газа, и никакого экономического краха у нас от этого не возникло».