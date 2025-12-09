60 лет в самой доброй роли: как Каспарс Пуце стал главным Дедом Морозом Латвии

Именно чувство общности является главным мотивом, по которому Каспарс столько лет продолжает воплощать образ Деда Мороза. За долгую карьеру у него сложились особые отношения с семьями, в которых он из года в год бывает в гостях. Наблюдая, как дети вырастают с трех лет до взрослого возраста, он нередко чувствует, будто стал частью этих семей. В этом году рождественская кампания Coca-Cola призывает найти мгновение для покоя и благодарности – особенно тем, кто создает праздничное настроение для других. Каспарс Пуце – один из таких людей: из года в год он дарит искреннее тепло и радость совместного праздника детям и их семьям по всей Латвии.