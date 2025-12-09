60 лет в самой доброй роли: как Каспарс Пуце стал главным Дедом Морозом Латвии
По мере приближения праздников города постепенно окутываются гирляндами огней, а в сердцах людей загорается больше тепла и доброты. Это время, когда мы особенно замечаем тех, кто помогает создавать другим ощущение праздника, – именно таким людям в этом году уделяет внимание и рождественская кампания Coca-Cola. Один из таких творцов рождественских чудес – Каспарс Пуце, актер, автор книг и любимый исполнитель образа Деда Мороза. Уже 60 лет его работа дарит радость и праздничное настроение жителям всей Латвии.
Первый выход в роли Деда Мороза
Впервые в образе Деда Мороза Каспарс Пуце выступил в 1964 году, будучи учеником 11 класса. Он занимался в школьном театральном кружке, где учительница пения предложила ему провести новогодний праздник, тогда еще в образе Деда Мороза. «Сначала я сопротивлялся, но учительница сказала: “Ты должен справиться”, – вспоминает Каспарс. – Я подумал, что если уж выходить к своим ровесникам, то образ должен быть более современным». Так он создал своего первого Деда Мороза – во фраке Опереточного театра, в лаковых туфлях и со сделанной им самим бородой из поролона. Мероприятие прошло очень удачно, удалось отлично вовлечь молодежь, и Каспарс понял, что эта роль ему действительно идет и удается.
После первого выступления последовали приглашения и на елки в детские сады, и к друзьям и родственникам, позже – и на корпоративные праздники. Каспарс всегда считал, что магия праздника заключена в ощущении совместного пребывания, а не в подарках, поэтому и в его программах всегда много движения и живости. В активности вовлекаются не только дети, но и их родители – все вместе поют, танцуют и хорошо проводят время. Песни, танцы и движение – неотъемлемая часть программы Каспарса, а придуманные им игры – «рыбалка», открывание пиратского сундука и наматывание катушек – созданы для того, чтобы пробуждать у детей радость, любопытство и здоровый дух соревнования.
Когда сердечность становится лучшим рождественским подарком
Будучи Дедом Морозом уже 60 лет, Каспарс пережил бесчисленное количество праздничных моментов, но есть события, которые он хранит особенно близко к сердцу. Один из самых трогательных случаев – его визит к детям с особыми потребностями. «В тот момент, когда подошли ребята, которые уже давно выше меня ростом, и две девочки с особыми потребностями искренне меня обняли, я был действительно растроган. Это такое тепло сердца и такие эмоции, которые невозможно ни сыграть, ни забыть», – вспоминает Каспарс.
Ярко в памяти остался и один праздник, организованный Фондом защиты больных детей Латвии. К нему подошла бабушка и тихо спросила, можно ли ее внучке – слепой девочке – потрогать его бороду, чтобы убедиться, что Дед Мороз действительно настоящий.
«Это ощущение было неописуемым, – говорит Каспарс. – Даже сейчас наворачиваются слезы, когда вспоминаю, как маленькие пальчики ребенка медленно скользили по бороде».
Были и другие моменты, которые врезались Каспарсу в память, например, на одном из мероприятий он заметил мальчика в инвалидной коляске. Каспарс подошел к нему и начал танцевать вместе с ним, давая мальчику почувствовать, что он часть общего праздничного мгновения, а не кто-то, кому нужно оставаться в стороне.
Подлинная суть Рождества – сердечность как главное чудо
С годами у Каспарса сформировалось четкое представление о подлинной сути Рождества: «Самое важное – это сердечность, эта душевная открытость, которую мы дарим друг другу в то время, когда ждем возвращения света». Это убеждение созвучно и с посланием нынешней рождественской кампании Coca-Cola, которая продолжает многолетнюю традицию подчеркивать взаимные отношения и подлинные моменты единения, придающие празднику особый смысл.
Именно чувство общности является главным мотивом, по которому Каспарс столько лет продолжает воплощать образ Деда Мороза. За долгую карьеру у него сложились особые отношения с семьями, в которых он из года в год бывает в гостях. Наблюдая, как дети вырастают с трех лет до взрослого возраста, он нередко чувствует, будто стал частью этих семей. В этом году рождественская кампания Coca-Cola призывает найти мгновение для покоя и благодарности – особенно тем, кто создает праздничное настроение для других. Каспарс Пуце – один из таких людей: из года в год он дарит искреннее тепло и радость совместного праздника детям и их семьям по всей Латвии.