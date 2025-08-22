Стало известно, куда жители Латвии чаще всего ездят на отдых этим летом. Направление очень странное
В Эстонии провели исследование, опираясь на данные банковских карт. Выяснилось, что жители Эстонии предпочитают путешествовать в солнечную Испанию, а жители Латвии и Литвы – почему-то в Германию.
В топ-листе туристических направлений жителей Эстонии находятся также ближайшие соседи – Финляндия и Латвия. Если в первом случае свою роль играют те, кто постоянно живёт и работает в Финляндии, то Латвия популярна среди эстонцев прежде всего благодаря географической близости и более выгодным ценам.
Однако предпочтения жителей Эстонии явно отличаются от предпочтений южных соседей. Для жителей Латвии и Литвы, если верить данным банковских карт, Германия на протяжении многих лет является одним из важнейших туристических направлений. Для жителей Литвы доля Германии почти такая же, как и доля Латвии, а для жителей Латвии она даже больше, чем доля Эстонии. Из южноевропейских стран они предпочитают Италию, а затем Испанию.
В предпочтениях жителей всех трёх стран на седьмом месте находится Франция, но далее пути расходятся: эстонцы предпочитают Грецию, а жители Латвии и Литвы – Нидерланды.
