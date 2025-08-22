Стало известно, куда жители Латвии чаще всего ездят на отдых этим летом. Направление очень странное

Однако предпочтения жителей Эстонии явно отличаются от предпочтений южных соседей. Для жителей Латвии и Литвы, если верить данным банковских карт, Германия на протяжении многих лет является одним из важнейших туристических направлений. Для жителей Литвы доля Германии почти такая же, как и доля Латвии, а для жителей Латвии она даже больше, чем доля Эстонии. Из южноевропейских стран они предпочитают Италию, а затем Испанию.