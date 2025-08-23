Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:03
Температура воздуха в субботу не превысит +18 градусов
В субботу максимальная температура воздуха в Латвии составит +14...+18 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем ожидается переменная облачность, во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами - сильные ливни и грозы. Будет дуть слабый и умеренный западный ветер, на морском побережье - порывами до 15-18 м/с.
В Риге днем также временами ожидаются дожди, а температура воздуха не превысит +16...+18 градусов.