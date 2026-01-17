"Мама, он не двигается": в Лиепае дети нашли возле горки замерзшего человека
В Лиепае обычная зимняя прогулка детей обернулась трагическим открытием. Под елкой они нашли неподвижного человека и не прошли мимо.
О случившемся жительница Лиепаи рассказала в социальных сетях. В тот день все начиналось как обычно — дети отправились кататься на санках с горок. Переходя от одного склона к другому, они заметили под елкой лежащего человека. Дети попытались окликнуть его, но он никак не реагировал и не подавал признаков жизни. Тогда они позвонили маме и спросили: «Мама, что делать? Здесь лежит человек и не двигается».
К счастью, женщина жила неподалеку и смогла быстро прибежать. Подойдя к человеку, она попыталась его привести в чувство, проверила состояние — глаза были открыты, лицо и руки бледные, дыхание не ощущалось. Она сразу же вызвала скорую помощь.
Медики прибыли очень быстро, за что женщина отдельно поблагодарила их. Однако спасти человека, к сожалению, не удалось.
Особо она подчеркнула важный момент: на горках в то время находились и другие дети, был будний день, и рядом не оказалось ни одного взрослого. В подобных ситуациях крайне важно, чтобы дети не боялись и не проходили мимо, а обращались за помощью — звонили родителям или в экстренные службы. По словам матери, дети повели себя правильно. Младшая дочь сильнее испугалась произошедшего, старшая же отреагировала более спокойно и поняла, что в такой момент нужно помогать.
