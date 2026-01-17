Вышел из дома и остановил машину, позвав на помощь: в Латвии ребенок предотвратил очередную беду

VUGD призывает родителей обсуждать с детьми правильные действия в случае пожара в жилище. Ребенку необходимо объяснить, что самое важное при пожаре — покинуть здание или отойти подальше от огня и задымления и спасти себя, ни в коем случае нельзя прятаться. В видном месте в доме можно разместить записку с номером телефона 112, по которому следует звонить в случае беды. Кроме того, важно, чтобы дети знали, что за помощью можно обращаться и к другим взрослым.