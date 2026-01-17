Вышел из дома и остановил машину, позвав на помощь: в Латвии ребенок предотвратил очередную беду
В Латвии ребенок спас свою семью: почувствовав дым, он выбежал из дома, остановил машину и вместе со взрослыми вызвал спасателей. Благодаря его действиям пожар удалось локализовать до прибытия VUGD.
Почувствовав задымление и заметив пожар, один ребенок в пятницу остановил проезжавший мимо автомобиль и с помощью взрослых вызвал спасателеи, сообщила агентству LETA Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Вызов, в котором решающую роль сыграли правильные действия ребенка при возникновении пожара в его жилище, VUGD выделила в суточной сводке происшествий.
Почувствовав задымление и заметив пожар, ребенок вышел из дома, остановил проезжавший автомобиль и сообщил, что в доме начался пожар. VUGD также отмечает действия проезжавших мимо людей, которые не остались равнодушными и остановились, заметив ребенка, отчаянно пытавшегося им что-то сказать.
Выслушав рассказ ребенка, взрослые позвонили по номеру 112, после чего зашли внутрь здания. Горение происходило на небольшои площади, поэтому они с помощью огнетушителей начали тушение до момента прибытия пожарных.
VUGD призывает родителей обсуждать с детьми правильные действия в случае пожара в жилище. Ребенку необходимо объяснить, что самое важное при пожаре — покинуть здание или отойти подальше от огня и задымления и спасти себя, ни в коем случае нельзя прятаться. В видном месте в доме можно разместить записку с номером телефона 112, по которому следует звонить в случае беды. Кроме того, важно, чтобы дети знали, что за помощью можно обращаться и к другим взрослым.