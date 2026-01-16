Подробности трагедии в Кекавском крае: в пожаре погибли 3-летняя девочка и ее 13-летний брат
Пятничное утро в Крусткалны (Кекавский край) началось с трагедии: при пожаре в квартире на первом этаже погибли двое детей — 3-летняя девочка и ее 13-летний брат. Мать и еще один ребенок доставлены в больницы в тяжелом состоянии. Причины возгорания и обстоятельства, почему огонь распространился так быстро, сейчас выясняют ответственные службы.
По словам соседей, семья проживала на первом этаже, сообщает «Degpunktā».
«Когда нас эвакуировали, маму и одного ребенка уже увезли на скорой помощи. Насколько я понимаю, муж был моряком и вообще не находился дома», — рассказала местная жительница Даце.
Женщину доставили в ожоговый центр, а девочку примерно четырех лет — в Детскую клиническую университетскую больницу. Двух других детей спасти, к сожалению, не удалось.
Последствия пожара в Кекавском крае (16.01.26)
Сообщается, что к моменту прибытия спасателей квартира уже горела открытым пламенем. В подъезде и других помещениях наблюдалось сильное задымление. Из здания самостоятельно успели выйти 15 человек. Спасатели вывели еще 29 жителей дома, используя спасательные маски и автолестницы. Медицинская помощь потребовалась семи людям, троих госпитализировали.
Государственная пожарно-спасательная служба указывает, что пожар начался на первом этаже и распространялся очень быстро. Из-за обширной вентиляционной системы огонь и дым затронули также верхние этажи и дошли до фасада здания. Масштаб ущерба строению еще предстоит оценить.
На месте с раннего утра работали представители управляющей компании Fortium. По их данным, без жилья остались 28 человек, и ведется работа по обеспечению временного размещения. О готовности помочь с жильем заявило и Кекавское самоуправление.
Среди жителей дома прозвучали предположения, что в момент начала пожара могла не сработать система оповещения, а также могли возникнуть проблемы с системой дымоудаления. Один из жильцов рассказал, что сигнализацию не слышал — около 5:00 его разбудила соседка; сейчас мужчина планирует временно проживать у родственников. В то же время Даце утверждает, что сигнализация в подъезде звучала, но была слишком тихой, чтобы разбудить спящих людей. Управляющая компания заявляет, что в каждой квартире был установлен дымовой датчик, подключенный к центральной панели.
Государственная полиция по факту происшествия начала уголовный процесс и продолжает выяснять причины пожара. Родственники вместе с неравнодушными собирают пожертвования для пострадавшей семьи. Указан счет для переводов: LV10HABA0551063156149 (Artjoms Dmitrijevs). Перед переводом средств рекомендуется дополнительно убедиться в достоверности реквизитов через официальные источники или прямой контакт с семьей.