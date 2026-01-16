Подробности трагедии в Кекавском крае: в пожаре погибли 3-летняя девочка и ее 13-летний брат

Среди жителей дома прозвучали предположения, что в момент начала пожара могла не сработать система оповещения, а также могли возникнуть проблемы с системой дымоудаления. Один из жильцов рассказал, что сигнализацию не слышал — около 5:00 его разбудила соседка; сейчас мужчина планирует временно проживать у родственников. В то же время Даце утверждает, что сигнализация в подъезде звучала, но была слишком тихой, чтобы разбудить спящих людей. Управляющая компания заявляет, что в каждой квартире был установлен дымовой датчик, подключенный к центральной панели.