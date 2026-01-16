Ликвидация последствий пожара в Кекавском крае (16.01.26)
В результате пожара в жилом доме в селе Крусткалны Кекавского края погибли два человека, 29 человек были спасены, несколько из ...
Медики оказывают помощь ребенку, пострадавшему при пожаре в Кекавском крае
После трагического пожара в Крусткалны, унесшего жизни двух несовершеннолетних, в Детской клинической университетской больнице проходит лечение еще один пострадавший ребенок.
В Детской клинической университетской больнице (BKUS) оказывают помощь одному ребенку, который был доставлен в больницу после пожара в Кекавской волости, сообщили агентству LETA в BKUS.
В пятницу утром в результате пожара в жилом доме в поселке Крусткалны погибли два человека, спасены были 29, в том числе несколько пострадали. 15 человек эвакуировались самостоятельно, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
Пожар произошел в жилом доме по адресу ул. Яунлазду, 5. Около 5 часов утра в ГПСС поступила информация о том, что горит квартира на первом этаже четырехэтажного дома. Прибыв на место происшествия, пожарные увидели, что огонь стремительно распространяется на верхние этажи.
В Службе неотложной медицинской помощи агентству LETA подтвердили, что погибшие были несовершеннолетними. На месте неотложная помощь была оказана семи жильцам дома, трое из них были госпитализированы.
Представитель Государственной полиции Лига Дзилума сообщила, что по факту пожара начат уголовный процесс, его причины и обстоятельства выясняются.