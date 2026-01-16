Медики оказывают помощь ребенку, пострадавшему при пожаре в Кекавском крае

В пятницу утром в результате пожара в жилом доме в поселке Крусткалны погибли два человека, спасены были 29, в том числе несколько пострадали. 15 человек эвакуировались самостоятельно, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).