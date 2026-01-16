Трагедия в Крусткалны: полиция расследует обстоятельства смерти двух детей при пожаре

Между тем в Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что распространение пожара было ограничено в 7:48, пожарные продолжают работу на месте происшествия. Общая площадь горения составила 165 квадратных метров: первый этаж здания на площади 80 квадратных метров, второй этаж на площади десять квадратных метров, третий этаж на площади пять квадратных метров, а также подъезд на площади 20 квадратных метров и фасад на площади 50 квадратных метров.