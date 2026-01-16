Ликвидация последствий пожара в Кекавском крае (16.01.26)
В результате пожара в жилом доме в селе Крусткалны Кекавского края погибли два человека, 29 человек были спасены, несколько из ...
Трагедия в Крусткалны: полиция расследует обстоятельства смерти двух детей при пожаре
После трагического пожара в Кекавском крае, где погибли двое несовершеннолетних и десятки людей были спасены, Государственная полиция начала уголовный процесс, однако причины возгорания и возможные версии пока не раскрываются.
Государственная полиция начала уголовный процесс по факту трагического пожара в Кекавской волости, однако возможные версии пока не оглашает. Пресс-представитель Госполиции Лига Дзилюма рассказала агентству LETA, что в связи с происшествием начат уголовный процесс по статье уголовного закона о преступных деяниях против собственности.
Причина и обстоятельства происшествия выясняются.
Piektdienas, 16. janvāra, rītā dzīvojamās mājas ugunsgrēkā Ķekavas novada Ķekavas pagasta Krustkalnu ciemā gājuši bojā divi cilvēki un 29 izglābti, no kuriem vairāki ir cietuši, bet 15 cilvēki evakuējušies pašu spēkiem. pic.twitter.com/Difn2w1b4S— LSM ziņu portāls (@lsmlv) January 16, 2026
Между тем в Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что распространение пожара было ограничено в 7:48, пожарные продолжают работу на месте происшествия. Общая площадь горения составила 165 квадратных метров: первый этаж здания на площади 80 квадратных метров, второй этаж на площади десять квадратных метров, третий этаж на площади пять квадратных метров, а также подъезд на площади 20 квадратных метров и фасад на площади 50 квадратных метров.
Как сообщалось, в пятницу утром в результате пожара в жилом доме в селе Крусткалны Кекавской волости Кекавского края погибли два человека, 29 человек были спасены, несколько из них пострадали, еще 15 эвакуировались самостоятельно, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС). В Службе неотложной медицинской помощи агентству LETA подтвердили, что погибли несовершеннолетние. Пожар произошел в здании на ул. Яунлазду, 5.