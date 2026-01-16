В результате пожара в жилом доме в селе Крусткалны Кекавского края погибли два человека, 29 человек были спасены, несколько из них пострадали, еще 15 эвакуировались самостоятельно.

Ликвидация последствий пожара в Кекавском крае (16.01.26)

Трагедия в Крусткалны: полиция расследует обстоятельства смерти двух детей при пожаре

После трагического пожара в Кекавском крае, где погибли двое несовершеннолетних и десятки людей были спасены, Государственная полиция начала уголовный процесс, однако причины возгорания и возможные версии пока не раскрываются.

Государственная полиция начала уголовный процесс по факту трагического пожара в Кекавской волости, однако возможные версии пока не оглашает. Пресс-представитель Госполиции Лига Дзилюма рассказала агентству LETA, что в связи с происшествием начат уголовный процесс по статье уголовного закона о преступных деяниях против собственности.

Причина и обстоятельства происшествия выясняются.

Между тем в Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что распространение пожара было ограничено в 7:48, пожарные продолжают работу на месте происшествия. Общая площадь горения составила 165 квадратных метров: первый этаж здания на площади 80 квадратных метров, второй этаж на площади десять квадратных метров, третий этаж на площади пять квадратных метров, а также подъезд на площади 20 квадратных метров и фасад на площади 50 квадратных метров.

Как сообщалось, в пятницу утром в результате пожара в жилом доме в селе Крусткалны Кекавской волости Кекавского края погибли два человека, 29 человек были спасены, несколько из них пострадали, еще 15 эвакуировались самостоятельно, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС). В Службе неотложной медицинской помощи агентству LETA подтвердили, что погибли несовершеннолетние. Пожар произошел в здании на ул. Яунлазду, 5.

