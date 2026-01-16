ФОТО: трагедия в Крусткалны - при пожаре в жилом доме погибли двое детей

В 4:59 VUGD получила информацию о том, что в Кекавском крае в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома возник пожар. По прибытии на место происшествия пожарные-спасатели установили, что огонь с открытым пламенем стремительно распространяется по этажам здания. Пожарные-спасатели немедленно начали обследование всех квартир и спасение людей.