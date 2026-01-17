Ночной пожар в Агенскалнсе: 17 человек выводили из дома в спасательных масках
Поздним вечером в Агенскалнсе в одном из домов на улице Хуго Целминя произошел пожар в квартире на первом этаже. Спасатели вывели из здания 17 человек, на лица им пришлось надеть спасательные маски из-за сильного задымления. Часть жителей осматривали медики, а остальные могли погреться в микроавтобусе полиции.
Поздним вечером в Риге, в Агенскалнсе, в одном из домов на улице Хуго Целминя произошел пожар в квартире на первом этаже. Сообщается, что возгорание началось незадолго до полуночи - около 23:30. В подъезде было очень плотное задымление, стены и лестничная клетка оказались сильно закопчены, сообщает «Degpunktā».
«Смотрю в окно — о боже, все в дыму. Комната все больше в дыму… И тогда я открыла окно… В носках выбежала наружу», — рассказала местная жительница.
Другая жительница говорит, что выбежала на улицу в халате и отмечает помощь полиции: «Нам повезло — полицейские привезли свой микроавтобус, и там мы могли хотя бы посидеть, пока они тут бегали. Дым… я не думала, что дыма может быть так много. У меня было первое ощущение, что пожар у меня. Когда они начали стучать в двери, я выскочила, не понимала, все ли у меня в порядке, только запах стоял».
По словам жителей, сначала тревогу заметил кот: «Мы только легли спать, и у меня есть кот — он первым почувствовал этот запах и начал нервничать. Я встала, и у меня было ощущение, что, может быть, что-то у меня на кухне».
Спасатели вывели из дома 17 жителей с помощью спасательных масок. Некоторых осмотрели медики. Чтобы людям не пришлось ждать на улице в морозную ночь, часть из них могла посидеть в микроавтобусе полиции.
Жители также рассказали о проблемном соседе: по их словам, ситуация повторяется не впервые, и из-за его поведения людям периодически приходится беспокоиться за свое здоровье. Соседи утверждают, что у мужчины есть проблемы с алкоголем, а причиной возгорания могло стать курение в помещении — по словам местных, он нередко засыпал с сигаретой в руке. После происшествия мужчина пытался заговорить с соседями, но, как утверждается, никто не хотел с ним общаться. Соседи добавляют, что в этом же доме живут родители мужчины, поэтому, вероятно, жильем он обеспечен.