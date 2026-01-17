Ночной пожар в Агенскалнсе: 17 человек выводили из дома в спасательных масках

Другая жительница говорит, что выбежала на улицу в халате и отмечает помощь полиции: «Нам повезло — полицейские привезли свой микроавтобус, и там мы могли хотя бы посидеть, пока они тут бегали. Дым… я не думала, что дыма может быть так много. У меня было первое ощущение, что пожар у меня. Когда они начали стучать в двери, я выскочила, не понимала, все ли у меня в порядке, только запах стоял».