В Латвии женщин на 134 717 больше, чем мужчин.
В Латвии
Сегодня 20:48
В Латвии почти во всех городах мужчин меньше, чем женщин: названы редкие исключения
В начале прошлого года в Латвии проживала 997 641 женщина и 862 924 мужчины, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
Таким образом, женщин в Латвии в начале прошлого года было на 134 717 больше, чем мужчин.
Мужчин было меньше во всех городах Латвии и почти во всех краях, за исключением Резекненского, Саулкрастского и Вентспилсского. В начале 2025 года в Резекненском самоуправлении было 13 966 мужчин и 13 743 женщины, в Саулкрастском самоуправлении - 5012 мужчин и 4971 женщина. В Вентспилсском крае на начало прошлого года было 5191 мужчин и 5104 женщины.
В начале прошлого года больше всего жителей в Латвии было в возрасте 37 лет - 29 567 человек, из них 15 238 мужчин и 14 329 женщин.