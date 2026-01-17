В Латвии почти во всех городах мужчин меньше, чем женщин: названы редкие исключения

Мужчин было меньше во всех городах Латвии и почти во всех краях, за исключением Резекненского, Саулкрастского и Вентспилсского. В начале 2025 года в Резекненском самоуправлении было 13 966 мужчин и 13 743 женщины, в Саулкрастском самоуправлении - 5012 мужчин и 4971 женщина. В Вентспилсском крае на начало прошлого года было 5191 мужчин и 5104 женщины.