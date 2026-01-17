"Людям дали оружие, а они стреляют себе в ноги": эксперт об угрозах Smart-ID для клиентов банков

Страздиньш привел тревожную статистику: «Каждый день десятки, а иногда и сотни жертв пишут либо о попытках мошенничества, либо о том, что их уже обманули». При этом, как он отметил, почти никто из пострадавших не проходил обучение по использованию Smart-ID. «Я в шутку задаю вопрос: вас обучали, как пользоваться Smart-ID? И пока что я не получил ни одного утвердительного ответа», — сказал эксперт. По его мнению, текущая ситуация крайне опасна, поскольку пользователям фактически вручают инструмент, которым можно нанести себе серьезный ущерб.