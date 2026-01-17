"Людям дали оружие, а они стреляют себе в ноги": эксперт об угрозах Smart-ID для клиентов банков
В Латвии клиенты банков ежедневно становятся жертвами мошенников из-за незнания, как безопасно пользоваться Smart-ID. Эксперт сравнивает ситуацию с выдачей оружия без инструкции и требует обязательного обучения.
В эфире программы TV24 «Naudas cena» программист и специалист по борьбе с мошенничеством Элвис Страздиньш резко раскритиковал банки за то, как они внедряют цифровые инструменты идентификации для клиентов. По его словам, людям выдали мощный, но опасный инструмент, не объяснив, как им правильно пользоваться.
Страздиньш привел тревожную статистику: «Каждый день десятки, а иногда и сотни жертв пишут либо о попытках мошенничества, либо о том, что их уже обманули». При этом, как он отметил, почти никто из пострадавших не проходил обучение по использованию Smart-ID. «Я в шутку задаю вопрос: вас обучали, как пользоваться Smart-ID? И пока что я не получил ни одного утвердительного ответа», — сказал эксперт. По его мнению, текущая ситуация крайне опасна, поскольку пользователям фактически вручают инструмент, которым можно нанести себе серьезный ущерб.
«Мы реально даем человеку оружие, с помощью которого он может прострелить себе ноги так, что потом вообще не сможет ходить. Но при этом мы не даем никаких инструкций, как Smart-ID вообще нужно использовать», — подчеркнул Страздиньш.
Он отметил, что многие клиенты банков даже не понимают базовых принципов работы системы. «Человек не имеет ни малейшего понятия, что такое PIN1 и PIN2», — добавил специалист. По словам Страздиньша, ответственность за эту ситуацию в значительной степени лежит на банках. Именно им следовало бы активно разъяснять клиентам правила безопасного использования цифровых инструментов и возможные риски. «Здесь банкам действительно стоило бы поработать и все подробно объяснить», — отметил он.
Эксперт также провел параллель с управлением автомобилем. «Почему мы можем водить машину? Потому что должны сдать экзамен, получить права. А Smart-ID мы получаем без всякого разрешения и без обучения», — сказал Страздиньш.