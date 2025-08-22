"На экране была пустая графа!" Из-за сбоя в работе аэропорта "Рига" гражданин Кипра не попал на самолет
Из-за сбоя в работе мониторов аэропорта "Рига" гражданин Кипра Бариш не успел попасть на свой рейс обратно на Кипр, так как система не предоставила необходимую информацию о регистрации. Этот инцидент, закончившийся пропуском рейса, вызвал возмущение пассажира и привел к официальной жалобе аэропорту.
Как сообщает передача TV3 "Bez tabu", гражданин Кипра Бариш уже во второй раз за лето приезжал в Латвию, так как, по его словам, на Кипре в этот сезон "слишком жарко". В Лиепае, в Каросте, живет его подруга, к которой он приехал, чтобы насладиться латвийским климатом. В первый раз он провел в Латвии 16 дней, а этим летом задержался уже на два месяца. Бариш признается: "Я хотел бы вернуться и в следующем году".
Однако его поездка в Латвию завершилась неожиданно, когда 14 августа ему предстоял обратный рейс на Кипр. Бариш приехал в аэропорт за пять часов до вылета и ждал, когда на экранах появится информация о регистрации на рейс в Ларнаку. Так как у него был багаж для сдачи, он внимательно следил за мониторами. Он поясняет: "Я знаю, что за две часа до вылета нужно сдавать багаж. Когда пришло время, я пошел к стойке регистрации, ведь на экране было видно, к каким воротам нужно будет идти". Но он заметил, что его стойка регистрации не открыта. Он продолжал уточнять у других стоек, но в ответ слышал: "Не здесь". "Тем временем на экране была пустая графа", — добавляет он.
Когда приближалось время вылета, информация так и не появилась. Бариш решил позвонить своей подруге и попросил ее проверить, не отменили ли рейс. Она тоже ничего не увидела. Лишь позже на экране появилась информация, что ему нужно идти к выходу на посадку. Но к этому моменту Бариш еще не сдал багаж. Он снова подошел к стойке регистрации, и на этот раз одна из сотрудниц сказала ему: "Оставь чемодан и беги к самолету. У тебя есть пять минут, чтобы успеть на посадку!" Она лишь повторила, что Баришу придется выбирать: "Или я потеряю чемодан, или опоздаю на самолет!" Бариш отмечает, что ответил ей, что не хочет вот так бросать свой чемодан. Он также подчеркивает: "Мне не понравилось, как ко мне отнеслись в аэропорту! Никто даже не извинился, поверьте мне!"
В итоге Бариш так и не улетел и сейчас подал жалобу в аэропорт, желая вернуть деньги за несостоявшийся рейс. В этой ситуации его поддерживает представитель Центра по защите прав потребителей (PTAC) Эва Эглите, которая поясняет: "Если договориться не удастся, то жалобу можно подать в PTAC. Если действительно на мониторах не была предоставлена информация о регистрации, существует возможность добиться возврата денег". Однако для решения вопроса необходимо и разъяснение авиакомпании.
Тем временем представитель аэропорта "Рига" Илзе Сална отмечает, что подобный сбой с мониторами произошел "впервые" и что "мы приносим извинения пассажиру. Это была техническая ошибка в системе, из-за которой не отобразился статус рейса". Она добавляет: "Пока мне трудно комментировать ситуацию. У пассажира всегда есть право обратиться к стойке своей авиакомпании и уточнить информацию, даже если на мониторах она не появилась".