"На экране была пустая графа!" Из-за сбоя в работе аэропорта "Рига" гражданин Кипра не попал на самолет

Когда приближалось время вылета, информация так и не появилась. Бариш решил позвонить своей подруге и попросил ее проверить, не отменили ли рейс. Она тоже ничего не увидела. Лишь позже на экране появилась информация, что ему нужно идти к выходу на посадку. Но к этому моменту Бариш еще не сдал багаж. Он снова подошел к стойке регистрации, и на этот раз одна из сотрудниц сказала ему: "Оставь чемодан и беги к самолету. У тебя есть пять минут, чтобы успеть на посадку!" Она лишь повторила, что Баришу придется выбирать: "Или я потеряю чемодан, или опоздаю на самолет!" Бариш отмечает, что ответил ей, что не хочет вот так бросать свой чемодан. Он также подчеркивает: "Мне не понравилось, как ко мне отнеслись в аэропорту! Никто даже не извинился, поверьте мне!"